Tabella di marcia del 2025 per Diablo IV

Blizzard ha presentato la tabella di marcia del 2025 per Diablo IV, svelando cosa giocatori e giocatrici possono aspettarsi nell'Era dell'Odio.

Si inizia l'anno con i devastanti Poteri di Stregoneria nella Stagione della Stregoneria. Presto si potrà affrontare il minaccioso Signore della Menzogna in persona ne Il Ritorno di Belial, svelare misteri oscuri in Peccati degli Horadrim e prepararsi al Caos infernale in arrivo a fine 2025.

Tutto questo porterà alla seconda espansione di Diablo IV, prevista per il 2026. Per saperne di più, controllate la tabella di marcia sul sito di Diablo IV.

Gli sviluppatori non vedono l'ora di vivere questo viaggio oscuro negli Inferi con tutti gli appassionati.

L'evento Marcia dei Goblin di Diablo IV inizia il 4 marzo - Il ventre di Sanctuarium ribolle di avidità e malefatte con l'arrivo dell'evento Marcia dei Goblin in Diablo IV. Dal 4 marzo alle 19:00 all'11 marzo alle 19:00, gli sfuggenti Goblin Predoni e altri della loro razza si moltiplicheranno, portando il caos in ogni città, spedizione e catapecchia.

L'evento “Risveglio Lunare” di Diablo IV ritorna il 4 febbraio - Festeggiate il Capodanno Lunare in Diablo IV con il ritorno dell'evento Risveglio Lunare a Sanctuary. Il viaggio celeste inizierà il 4 febbraio e sarà attivo fino al 18 febbraio.Durante l'evento, i giocatori potranno attivare speciali santuari a tema “Anno del Serpente” per ottenere enormi bonus di esperienza e nuovi potenti effetti di combattimento.

Diablo IV - Padroneggiate poteri mistici nella Stagione della Stregoneria - Blizzard Entertainment ha rivelato la nuova stagione di Diablo IV: la Stagione della Stregoneria, che inizierà il 21 gennaio. Le teste sono state rubate dall'Albero dei Sussurri e le Streghe dell'Hawezar vogliono che vengano ritrovate… insieme al colpevole.