Al Bano smentisce notizie false sul trapianto al fegato: Sto benissimo a Cellino San Marco

Al Bano ha smentito categoricamente le notizie diffuse sui social riguardanti un presunto trapianto al fegato. In un'intervista a Fanpage.it, il cantante ha dichiarato: "Sono a Cellino San Marco e non sono mai stato meglio". La falsa notizia era stata pubblicata su Instagram da Dillinger News, che affermava che l’artista avesse subito un trapianto. "Gli avvocati sono già al lavoro", ha precisato Al Bano, pronto a difendere la sua reputazione.

Il cantante ha spiegato di aver recentemente affrontato un piccolo intervento al naso, risolto in pochi minuti per alleviare una sinusite che influiva sulle corde vocali. "Era una cosetta da niente, dieci minuti. Non capisco come si sia arrivati a parlare di un trapianto al fegato", ha aggiunto con tono incredulo.

Riguardo ai responsabili della diffusione di queste informazioni false, Al Bano ha dichiarato: "Non è Fabrizio Corona, ma sembra un'altra persona. Comunque l'avvocato ha già intrapreso le azioni necessarie, ora se la vedranno loro". Ha poi lanciato un appello contro i "terroristi delle notizie" e i "diffusori del male", sottolineando l’importanza di fermare chi propaga fake news.

Il cantante ha ribadito di trovarsi in perfetta salute e di essere sereno nella sua tenuta a Cellino San Marco.

