Scaletta anticipazioni Domenica In: Ricchi e Poveri - Al Bano - Ozpetek e Stefano Zecchi

Oggi, domenica 8 dicembre 2024, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la tredicesima puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. La trasmissione ospiterà i Ricchi e Poveri, Al Bano, Ferzan Ozpetek e Stefano Zecchi.

La puntata inizierà con i Ricchi e Poveri, che ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno con brani come "Aria" e "Ma non tutta la vita". Presenteranno inoltre il nuovo singolo "Il Natale degli Angeli".

Al Bano condividerà aspetti della sua carriera e vita privata, esibendosi con "È la mia vita", accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Il regista Ferzan Ozpetek presenterà in anteprima il suo nuovo film "Diamanti", in uscita il 19 dicembre, che vede nel cast anche Mara Venier.

Il filosofo e scrittore Stefano Zecchi interverrà per presentare il suo nuovo romanzo "Resurrezione".

La trasmissione sarà interrotta tra le 15:40 e le 16:25 per consentire la diretta del Tg1 da Piazza di Spagna a Roma, in occasione del tradizionale omaggio di Papa Francesco all'Immacolata.

"Domenica In" è visibile su Rai 1 e Rai Italia, con possibilità di streaming su RaiPlay.

