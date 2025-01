Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma. Con un percorso di 21 tappe, la competizione prevede due cronometro, sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. Tra le particolarità, 38 chilometri di sterrato: 30 nella tappa di Siena e 8 sul Colle delle Finestre, che sarà la Cima Coppi con 2.178 metri. Il Passo del Mortirolo sarà la Montagna Pantani, mentre la tappa Gubbio-Siena, con arrivo in Piazza del Campo, sarà la Tappa Bartali.

Ecco l’elenco completo delle tappe del Giro d’Italia 2025:

9 maggio : Durazzo - Tirana (164 km)

: Durazzo - Tirana (164 km) 10 maggio : Tirana - Tirana (13,7 km ITT)

: Tirana - Tirana (13,7 km ITT) 11 maggio : Valona - Valona (160 km)

: Valona - Valona (160 km) 13 maggio : Alberobello - Lecce (180 km)

: Alberobello - Lecce (180 km) 14 maggio : Ceglie Messapica - Matera (145 km)

: Ceglie Messapica - Matera (145 km) 15 maggio : Potenza - Napoli (226 km)

: Potenza - Napoli (226 km) 16 maggio : Castel di Sangro - Tagliacozzo (168 km)

: Castel di Sangro - Tagliacozzo (168 km) 17 maggio : Giulianova - Castelraimondo (197 km)

: Giulianova - Castelraimondo (197 km) 18 maggio : Gubbio - Siena (181 km)

: Gubbio - Siena (181 km) 20 maggio : Lucca - Pisa (28,6 km crono)

: Lucca - Pisa (28,6 km crono) 21 maggio : Viareggio - Castelnovo ne' Monti (185 km)

: Viareggio - Castelnovo ne' Monti (185 km) 22 maggio : Modena - Viadana (172 km)

: Modena - Viadana (172 km) 23 maggio : Rovigo - Vicenza (180 km)

: Rovigo - Vicenza (180 km) 24 maggio : Treviso - Nova Gorica/Gorizia (186 km)

: Treviso - Nova Gorica/Gorizia (186 km) 25 maggio : Fiume Veneto - Asiago (214 km)

: Fiume Veneto - Asiago (214 km) 27 maggio : Piazzola sul Brenta - San Valentino (199 km)

: Piazzola sul Brenta - San Valentino (199 km) 28 maggio : San Michele all’Adige - Bormio (154 km)

: San Michele all’Adige - Bormio (154 km) 29 maggio : Morbegno - Cesano Maderno (144 km)

: Morbegno - Cesano Maderno (144 km) 30 maggio : Biella - Champoluc (166 km)

: Biella - Champoluc (166 km) 31 maggio : Verrès - Sestriere (203 km)

: Verrès - Sestriere (203 km) 1 giugno: Roma - Roma (141 km)

Giro d’Italia Women 2025

Il Giro d’Italia Women prevede 939,6 km e oltre 14.000 metri di dislivello. La competizione inizierà con una cronometro individuale di 13,6 km a Bergamo e si concluderà il 13 luglio nella tappa Forlì-Imola. Tra le salite più impegnative, il Passo del Tonale e Monte Nerone. Il percorso include due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due di alta montagna, con un finale adatto alle scalatrici.

Venditti - la gaffe fa il giro del mondo - Ma in foto c'è Guzzanti - Il giornale, però, nella sua edizione online commette un errore tanto grande quanto divertente: la foto del 'musico italiano' non è quella di Antonello Venditti ma quella di Corrado Guzzanti, protagonista del memorabile brano 'Grande Raccordo Anulare' in una strepitosa imitazione del cantautore.

F1 24: sfida il tempo sul giro di Verstappen a Monza! - EA SPORTS F1 24 presenta la nuova Sfida Pro con il tre volte campione del mondo nelle Red Bull Event Series - Imparate dai migliori e guardate il giro più veloce di Max QUIPer celebrare l'uscita di EA SPORTS FC 25 e la storica decima vittoria consecutiva di Max Verstappen a Monza, EA SPORTS F1 24 presenta una nuova ed entusiasmante Sfida Pro.

Ischia - De Niro 'sbarca' sull'isola: pranzo e giro in taxi - Siamo onorati quando personaggi di fama mondiale scelgono la nostra isola - dice all'Adnkronos il sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino - confermando così l'appeal e il carattere sempre più internazionale dei nostri territori in grado di offrire servizi sempre più di qualità.