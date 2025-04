Justin Bieber sbotta contro i paparazzi: il video fa il giro del web e allarma i fan

Justin Bieber torna al centro dell'attenzione dopo la diffusione di un video virale in cui si scaglia con durezza contro alcuni paparazzi a Palm Springs, in California. Mentre si dirigeva verso una caffetteria, il cantante 31enne, visibilmente infastidito, ha risposto con rabbia a un saluto dei fotografi: "Buongiorno? Ma quale buongiorno. Soldi, soldi, soldi, ecco l'unica cosa che vi interessa".

Nelle immagini, Bieber si avvicina alle fotocamere e intima loro di allontanarsi: "Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate", ha urlato, mimando il gesto del denaro con le mani.

Le immagini hanno sollevato preoccupazioni tra i fan, già in allerta dopo che il cantante aveva rivelato, il mese scorso, di soffrire di attacchi di rabbia. Secondo The Mirror, la moglie Hailey Baldwin avrebbe cercato aiuto spirituale per affrontare la situazione, confidandosi con la sua comunità religiosa: "È in uno stato maniacale, dorme poco e mangia quasi niente".

Nei giorni scorsi, lo stesso Bieber era apparso confuso e assente durante alcune dirette su Instagram, alimentando ulteriormente i timori legati alla sua salute mentale.

Justin Bieber è diventato papà - è nato Jack Blues - Benvenuto a casa Jack Blues Bieber, scrive la trentenne pop star canadese in post - già gettonatissimo - condiviso dalla moglie Hailey Baldwin, sposata nel 2018, che ha documentato la gravidanza sui social dopo l'annuncio fatto agli inizi di maggio. La foto di un piedino di neonato avvolto in una coperta Spettacolo - La foto di un piedino di neonato avvolto in una coperta.