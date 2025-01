Verissimo: ospiti e storie di oggi, domenica 12 gennaio 2025

Silvia Toffanin torna oggi, domenica 12 gennaio 2025, con il secondo appuntamento del weekend di "Verissimo". La puntata odierna vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui due protagonisti dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle", il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ad aprire la trasmissione sarà lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto, che per la prima volta nello studio di "Verissimo" condividerà la sua versione riguardo alle recenti polemiche che lo hanno coinvolto.

Successivamente, Silvia Toffanin accoglierà Sonia Bruganelli, ex concorrente di "Ballando con le Stelle", pronta a raccontare la sua esperienza nel programma e aspetti inediti della sua vita personale e professionale.

La puntata proseguirà con le testimonianze di Naike Rivelli, Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi, che condivideranno storie e riflessioni sulle loro carriere e vite private.

Infine, verrà raccontata la vicenda di Stephano e Matteo, una coppia vittima di una grave aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma. Il loro coraggioso racconto metterà in luce l'ondata di solidarietà che si è diffusa in tutta Italia in seguito all'incidente.

"Verissimo" si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di intrattenimento e attualità, offrendo interviste esclusive e storie toccanti che spaziano dal mondo dello spettacolo a temi di rilevanza sociale.

La trasmissione andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Per chi non potesse seguirla in diretta, le interviste e i momenti salienti saranno disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.

