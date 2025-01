Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove seguirla in diretta tv e streaming

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Renato Dall'Ara ospiterà la sfida tra Bologna e Roma, valida per la 20ª giornata della Serie A.

Il Bologna, attualmente al 7° posto con 28 punti, cerca di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Verona. La Roma, reduce dalla vittoria nel derby, occupa il 10° posto con 23 punti e punta a proseguire la sua risalita in classifica.

Probabili formazioni:

- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme NOW e Sky Go.

L'arbitro designato per l'incontro è Rosario Abisso di Palermo, con Simone Sozza al VAR.

Storicamente, il Bologna ha ottenuto 54 vittorie su 153 confronti in Serie A contro la Roma, risultando la squadra con il maggior numero di successi contro i giallorossi. Per i tifosi interessati a seguire la partita, è possibile acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale del Bologna. La sfida promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

