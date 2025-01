Scaletta Domenica In: ospiti, interviste e anticipazioni del 12 gennaio 2025

Domenica 12 gennaio 2025, alle 14:00, su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier. L'appuntamento si aprirà con Paolo Fox, che presenterà le previsioni astrologiche per il 2025, analizzando i dodici segni zodiacali.

In studio saranno presenti sei coppie celebri:

Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi

Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariello

Minnie Minoprio e il marito Carlo Mezzano

Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni

Maurizio Ferrini e la compagna Sara Guglielmi

L'attrice Giovanna Ralli, che ha recentemente compiuto 90 anni, sarà ospite per ripercorrere la sua carriera artistica e condividere aspetti della sua vita privata.

Gli attori Ficarra e Picone, insieme a Toni Servillo, interverranno per presentare il film "L'Abbaglio", diretto da Roberto Andò, la cui uscita nelle sale è prevista per il 16 gennaio. Inoltre, l'attrice e cantante Serena Rossi fornirà anticipazioni sulla terza stagione della serie televisiva "Mina Settembre", che tornerà su Rai 1 in prima serata con sei puntate a partire da domenica 12 gennaio.

Per lo spazio musicale, Amedeo Minghi si esibirà al pianoforte interpretando il brano "Anima sbiadita", tratto dal suo nuovo album omonimo recentemente pubblicato. La puntata promette un mix di intrattenimento, musica e approfondimenti, con ospiti di rilievo del panorama artistico italiano.

