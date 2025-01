Verissimo, gli ospiti di oggi sabato 11 gennaio 2025: Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi e Nicoletta Manni

Oggi, sabato 11 gennaio 2025, torna su Canale 5 l'appuntamento con Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo gli speciali con le interviste più emozionanti della stagione, il programma inaugura il 2025 con una puntata ricca di ospiti e momenti imperdibili.

Tra i protagonisti in studio ci sarà Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore italiano che ha saputo trasformare un dramma personale in un'incredibile storia di rinascita. Coinvolto in una sparatoria nel 2019, Manuel ha intrapreso una carriera paralimpica di successo, conquistando il record italiano nei 100 metri rana alla Coppa del Mondo di Berlino nel 2024 e la medaglia di bronzo ai Giochi paralimpici di Parigi dello stesso anno.

Per la prima volta a Verissimo farà il suo debutto Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Reduce dall'ultima edizione di Ballando con le stelle, dove ha ottenuto il quarto posto, Anna racconterà la sua passione per la recitazione e la musica, ereditate dai suoi celebri genitori.

Ospite della puntata sarà anche Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano. La ballerina italiana, che ha iniziato la sua carriera a soli 12 anni, parlerà del suo straordinario percorso artistico e della sua vita privata accanto al marito e collega Timofej Andrijashenko. L'appuntamento con Verissimo è fissato per le 16:30 su Canale 5.

