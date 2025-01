Trust celebra un altro anno di successi sostenibili

Con la pubblicazione dell’Impact Report 2023-2024, l'Azienda illustra obiettivi, risultati e i piani messi in atto nell’ultimo anno

Trust International è orgogliosa di annunciare la recente pubblicazione del suo Impact Report 2023-2024, che evidenzia gli obiettivi raggiunti e i progressi compiuti nell'ambito della strategia Ambientale, Sociale e di Governance (ESG). Il documento rappresenta un importante promemoria della crescita sostenibile e positiva dell’azienda di Trust, che continua a perseguire la propria missione con impegno e determinazione.

Imballaggi più sostenibili

Nel corso dell'anno, Trust ha compiuto passi significativi per rendere gli imballaggi di Trust più sostenibili. Grazie alla sostituzione della plastica con materiali come cartone e cartoncino riciclati e l’utilizzo di sacchetti in carta certificata FSC® al posto di quelli in plastica, l’azienda ha ridotto l'uso di plastica del 35% rispetto all'anno precedente. Inoltre, dove l’impiego di plastica è ancora necessario, la percentuale di plastica riciclata utilizzata è aumentata del 77%, un traguardo di cui l’Azienda va fiera.

Maggiore trasparenza sull’impronta di carbonio

L’impronta di carbonio complessiva di Trust per quest’anno è stata calcolata in 68.608 tonnellate di CO2 equivalente. Sebbene questo valore sia superiore rispetto all'anno precedente, ciò è dovuto a una maggiore disponibilità di dati di analisi del ciclo di vita (LCA), a cambiamenti nei gruppi di prodotti rappresentati e a tendenze di mercato. Questo dato rappresenta ora un punto di riferimento importante, che motiva l'azienda a intensificare ulteriormente i propri sforzi di miglioramento in quest'area.

Più certificazioni per i prodotti

Trust continua a dimostrare il proprio impegno verso standard elevati, aderendo a certificazioni di prodotto di terze parti riconosciute come il Global Recycled Standard (GRS) e il Recycled Claim Standard (RCS). Questi standard, sempre più accettati dai clienti come criteri per i loro programmi di etichettatura ecologica, garantiscono che i prodotti Trust contengano effettivamente materiali riciclati, rafforzando la fiducia dei consumatori.

Conferma della medaglia d’oro EcoVadis

Anche quest'anno, Trust è stata premiata con la medaglia d’oro EcoVadis, un riconoscimento che sottolinea la posizione dell'azienda tra le migliori del suo settore per il suo approccio ESG. Con requisiti sempre più stringenti, il mantenimento di questo status dimostra l'impegno costante di Trust nel produrre accessori digitali più sostenibili in modo equo ed etico. L'azienda si conferma così nella top 5% delle aziende ESG-oriented del settore valutate da EcoVadis.

Un futuro sostenibile

Nonostante progressi significativi nella strategia ESG, Trust è consapevole che la sostenibilità debba essere un processo continuo. L'azienda rimane fermamente impegnata nel suo obiettivo di fornire prodotti con una maggiore circolarità, un’impronta di carbonio ridotta, un design eco-sostenibile, senza compromettere la qualità o l’accessibilità.

"Con la sostenibilità al centro della strategia aziendale, Trust è perfettamente posizionata per affrontare le sfide della riduzione delle emissioni e della circolarità. Utilizzando l’analisi del ciclo di vita, materiali sostenibili e linee guida di eco-design, Trust può offrire accessori digitali accessibili che riducono al minimo le emissioni di carbonio e massimizzano la circolarità.”, afferma Arjan Steenbergen, ESG Manager di Trust Internation B.V.

