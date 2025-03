Trust presenta il nuovo controller gaming MYLOX per smartphone

Trust presenta Mylox, il controller wireless Bluetooth 5.0 per trasformare lo smartphone in una console portatile

Nessun limite al gioco con il nuovo GXT 735 Mylox, il controller wireless firmato Trust che trasforma lo smartphone in una vera console portatile. Design ergonomico, tecnologia senza fili e un’elevata compatibilità con i giochi mobile più popolari fanno di Mylox l’alleato perfetto per il gaming in mobilità. Che si tratti di una pausa veloce o di una sessione intensa, ogni partita sarà fluida, reattiva e immersiva come mai prima d’ora.

I tuoi giochi, sempre con te

Grazie alla connessione Bluetooth® 5.0 a bassa latenza, Mylox assicura una trasmissione del segnale veloce e stabile, eliminando ritardi e garantendo un gameplay fluido. Compatibile con smartphone iPhone e Android, è il compagno ideale per giocare ovunque e in qualsiasi momento, offrendo il massimo della comodità senza la necessità di cavi.

Tre modi di giocare

Mylox non si limita ai giochi mobile: offre tre modalità di utilizzo, permettendo di ampliare l’esperienza di gioco. Oltre a supportare i titoli iOS e Android compatibili, permette di trasmettere i giochi PlayStation e Xbox direttamente sullo smartphone, offrendo un’esperienza di gioco senza confini. Inoltre, grazie alla compatibilità con il cloud gaming, i giocatori possono accedere a una libreria infinita di titoli e vivere l’azione senza bisogno di una console fisica.

Grazie alla risposta con doppia vibrazione, il gioco diventa ancora più immersivo. Dai colpi più potenti alle accelerazioni improvvise, ogni vibrazione è progettata per coinvolgere al massimo il giocatore. Inoltre, i pulsanti con illuminazione LED RGB donano un tocco di stile e personalizzazione, rendendo ogni sessione ancora più coinvolgente e accattivante.

Inesauribile

La passione per il gaming non conosce limiti, e nemmeno Mylox. Grazie alla batteria ricaricabile integrata, il gamepad assicura fino a 12 ore di autonomia no-stop, permettendo di giocare senza interruzioni. Che si tratti di un’intera giornata di sfide o di sessioni più brevi distribuite nel tempo, Mylox è sempre pronto a offrire prestazioni affidabili e durature.

Per tutti gli smartphone

Mylox è progettato per adattarsi a smartphone di ogni dimensione, grazie al suo robusto morsetto a molla gommato che mantiene il dispositivo ben saldo durante l’azione. Questo garantisce un’esperienza di gioco comoda e sicura, trasformando lo smartphone in una vera e propria console portatile, con una presa stabile e confortevole.

