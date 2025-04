Trust celebra la Giornata della Terra con soluzioni sempre più green

Tecnologia smart, impatto light. Trust celebra la Giornata Mondiale della Terra con prodotti green

Giunta alla sua 55ª edizione, la Giornata Mondiale della Terra è il più grande evento globale dedicato alla tutela del pianeta, che coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone in oltre 190 Paesi. Un'occasione per riflettere su come rendere il nostro stile di vita più sostenibile, anche nel mondo della tecnologia.

In occasione dell’Earth Day che si celebrerà il prossimo 22 aprile, Trust, azienda leader nelle periferiche per PC e accessori gaming, rinnova il suo impegno per un futuro più green con le sue soluzioni sostenibili e smart.

Con la sostenibilità al centro della strategia aziendale, Trust è perfettamente posizionata per affrontare le sfide della riduzione delle emissioni di carbonio e della circolarità. Impegno confermato dal rinnovato riconoscimento della medaglia GOLD EcoVadis per il terzo anno consecutivo, premio che sottolinea la posizione dell'azienda tra le migliori del suo settore per il suo approccio ESG. Con requisiti sempre più stringenti, il mantenimento di questo status dimostra l'impegno costante di Trust nel produrre accessori digitali più sostenibili in modo equo ed etico. L'azienda si conferma così nella top 5% delle aziende ESG-oriented del settore valutate da EcoVadis.

A testimonianza di questo percorso virtuoso, Trust International ha annunciato pochi mesi fa la pubblicazione del suo Impact Report 2023-2024, che evidenzia gli obiettivi raggiunti e i progressi compiuti nell'ambito della strategia Ambientale, Sociale e di Governance (ESG). Il documento rappresenta un importante promemoria della crescita sostenibile e positiva dell’azienda, che continua a perseguire la propria missione con impegno e determinazione.

Essere un brand eco-consapevole nel settore degli accessori IT significa infatti fare scelte concrete ovvero utilizzare materiali riciclati, imballaggi eco-friendly e rendere i processi produttivi sempre più ottimizzati, riducendo l’uso della plastica senza compromettere qualità e prestazioni.

Dalle tastiere e mouse silenziosi per l’ufficio agli accessori gaming pensati per affrontare tutte le sfide, di seguito una selezione dei prodotti green firmati Trust:

Stop alle pile usa e getta! Le Batterie Ricaricabili sono il regalo perfetto (e originale) per i papà tech lover e attenti all’ambiente! Le pile di Trust si ricaricano facilmente tramite USB-C, riducendo sprechi e offrendo una soluzione sempre pronta all’uso. Disponibili nel pacchetto da due pile (AA e AAA) o da 4 pile (AA e AAA) sono un’idea intelligente per chi ama la tecnologia e vuole fare scelte più sostenibili!

Modello 2 Pezzi AA Prezzo 12,99 euroModello 2 Pezzi AAA Prezzo 9,99 euro Modello 4 Pezzi AA Prezzo 24,99 euroModello 4 Pezzi AAA Prezzo 19,99 euro

Bologna - Set borsa laptop e mouse - Set ecosostenibile formato da borsa laptop da 16" con mouse wireless silenzioso, entrambi realizzati con materiali riciclati. Grazie ai vari scomparti della borsa sarà possibile preservare il laptop e gli effetti personali durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro. Disponibile nei colori: nero, verde. Prezzo: €29,99

Bayo II Ergonomic Wireless – Wireless e facile da usare, questo mouse offre un angolo ottimale di 57° che mette il braccio in una posizione naturale. Consente di lavorare più comodamente e senza tensione, grazie ai due pulsanti laterali facilmente accessibili con il pollice, permettendo di spostarsi facilmente in avanti e indietro. Ma non finisce qui, perché il Bayo II fa bene anche al pianeta in quanto è composto per il 70% da plastica riciclata. Prezzo: €39,99

Trust GXT 490 Fayzo - Come rimanere a bocca aperta? Con le cuffie Fayzo GXT 490. Un’esperienza di gioco a 360° grazie all'audio virtual surround 7.1 e ai driver da 50 mm che permettono di sentire ogni parola, passo, colpo e cigolio. Perfette per le maratone di gioco, queste cuffie sono dotate di padiglioni auricolari girevoli e regolabili e ultra-confortevoli. Non solo, le Fayzo sono anche belle da vedere grazie all'illuminazione RGB multicolore regolabile e sostenibili in quanto realizzate con l’85% di plastica riciclata. Disponibili in nero, lilla e bianco. Prezzo: €49,99

Trust GXT 714 Ruya – Quando la voglia di giocare chiama, la Sedia Ruya di Trust risponde! Proprio come un buon compagno di squadra, Ruya sostiene lo stile di gioco di chiunque grazie all’ altezza completamente regolabile, schienale, braccioli 3D con funzione di blocco dell’inclinazione. Questa seduta garantisce la posizione perfetta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il design armonioso e una struttura realizzata in legno sostenibile certificato FSC®, permette alla sedia di durare in vario modo, garantendo sempre un comfort elevato. Disponibile in rosso, blu, bianco, nero. Prezzo: €219,99

Potrebbe interessarti anche: