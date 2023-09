Perché scegliere una vacanza in Alto Adige?

Per tutti noi le vacanze sono un momento importantissimo; rappresentano quel periodo che attendiamo per molto tempo e che ci serve per metterci alle spalle stress e stanchezza; dopo lunghi mesi di studio o di lavoro abbiamo la necessità di staccare la spina, rilassarci e dedicarci maggiormente alle cose e soprattutto alle persone che più amiamo. Ma esiste un posto ideale per una vacanza? In Italia, luoghi bellissimi ce ne sono molti, ma se proprio ci chiedete un consiglio, allora non possiamo non suggerirvi un soggiorno in Alto Adige, un luogo magico, qualunque sia il periodo delle vostre vacanze.

Ma perché proprio l’Alto Adige? Non c’è una sola risposta e quindi proveremo a elencare i motivi per i quali dovreste prendere in considerazione l’idea un soggiorno in territorio altoatesino.

Strutture ricettive di primordine

La vocazione turistica altoatesina è impareggiabile e pernottando in hotel 5 stelle in Alto Adige scoprirete perché si parla sempre di “squisita ospitalità altoatesina”; negli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol (tutte strutture 5 stelle o 4 stelle superior) l’attenzione agli ospiti è curata nei minimi dettagli, niente è meno che eccellente. Del resto, tutte le strutture Belvita sono hotel a conduzione familiare e al loro interno si hanno a disposizione servizi wellness di primordine, SPA, piscine, saune, zone relax, giardini, trattamenti benessere ecc. Controllate il portale web del gruppo Belvita, scegliete la zona o le zone che preferite, confrontate le varie proposte, fate la vostra scelta e preparatevi a vivere una vacanza da sogno.

Alto Adige: il luogo ideale per tutti

Perché scegliere l’Alto Adige? Ma perché è il luogo ideale per qualsiasi tipo di vacanziere; qui ognuno troverà quello che cerca; a seconda della stagione, si possono praticare gli sport più diversi; riuscite a pensare a un posto migliore per chi ama il trekking e l’escursionismo? In tutto il territorio vi sono migliaia di km di percorsi adatti a tutti, da quelli più abbordabili, adatti anche ai passeggini, a quelli più complessi che solo i più esperti e allenati possono affrontare.

Chi cerca poi il luogo giusto per praticare il ciclismo oppure la mountain bike, qui lo troverà; anche in questo caso vi sono percorsi per praticanti di ogni livello.

Sono molti anche i luoghi dove è possibile praticare l’arrampicata e il parapendio, così come il canyoning oppure il rafting. Per i meno avventurosi, vi sono immense distese verdi dove giocare a golf.

Durante l’inverno, i tanti comprensori sciistici della regione permettono di passare intere giornate divertendosi con lo sci alpino, lo sci di fondo, lo slittino, lo snowboard, le ciaspolate ecc. Ma l’Alto Adige non è solo sport, è anche natura, cultura ed enogastronomia.

Gli spettacoli naturali che si possono ammirare in questa regione sono moltissimi; forse non lo sapete, ma in questo angolo di paradiso ci sono più di 400 laghi che hanno una superfice maggiore di mezzo ettaro; la gran parte di essi si trova a quote che superano i 2.000 m; non mancano poi i fiumi e nemmeno le cascate, le piramidi di terra, i canyon e i parchi geologici (provate a cercare in Rete le immagini del Geoparc Bletterbach…).

Ma anche l’aspetto culturale non è da meno; l’Alto Adige è terra di castelli, ce ne sono più di 800, ma anche di santuari bellissimi e chiese di grande importanza storica; per non parlare dei borghi medievali, molti dei quali sono stati inseriti nella lista de “I borghi più bell’Italia”; ci sono anche molti musei di notevole spessore culturale e miniere che hanno una storia antica.

E infine, c’è la ciliegina sulla torta rappresentata dalla cucina altoatesina, vini e prodotti tipici che sono un tripudio di colori e sapori.

Insomma, se vi chiedevate il perché di una vacanza in Alto Adige, adesso lo sapete.

