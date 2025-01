GIGABYTE - innovazioni rivoluzionarie legate all'IA

GIGABYTE presenta una serie di innovazioni rivoluzionarie legate all'intelligenza artificiale per tutti al CES 2025

GIGABYTE, il marchio di computer leader a livello mondiale, presenta innovazioni rivoluzionarie nel campo dell'intelligenza artificiale al CES 2025 con nuovi prodotti basati sull'intelligenza artificiale, PC AI, schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ serie 50, schede madri AMD B850 e Intel® serie B860, e monitor OLED. Questi prodotti offrono soluzioni ad alte prestazioni ed efficienza energetica per il gaming, il multitasking e il progresso dell’intelligenza artificiale accessibile a tutti.

I nuovi PC AI di GIGABYTE, le serie AORUS MASTER, GIGABYTE AERO e GIGABYTE GAMING sono alimentati da GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ serie 50 e microservizi NVIDIA® NIM per AI NIM e RTX™ AI avanzati, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI e migliorato da Microsoft Copilot. Questi PC AI sono dotati dell'esclusivo agente AI di GIGABYTE, GiMATE, basato sulla tecnologia LLM avanzata. Con la sua intuitiva funzione "Premi e parla", GiMATE fornisce un controllo hardware e software continuo, offrendo impostazioni ottimali per ogni scenario, dalla durata della batteria e dalle prestazioni di gioco all'acustica, al raffreddamento e persino alla protezione della privacy.

Basate su NVIDIA® Blackwell, le GPU GeForce RTX™ serie 50 offrono funzionalità rivoluzionarie a giocatori e creatori. Dotata di un enorme livello di potenza AI, la serie RTX™ 50 consente nuove esperienze e grafica di livello superiore fedeltà. Moltiplica le prestazioni con NVIDIA® DLSS 4, genera immagini a velocità senza precedenti e libera la creatività con NVIDIA® Studio. Inoltre, accedi ai microservizi NVIDIA® NIM: modelli IA all'avanguardia che consentono agli appassionati e agli sviluppatori di creare assistenti IA, agenti e flussi di lavoro con prestazioni massime su sistemi predisposti per NIM.

Le schede grafiche GeForce RTX™ serie 50 di GIGABYTE, basate sull'architettura NVIDIA® Blackwell, hanno ricevuto soluzioni di raffreddamento aggiornate per completare le elevate prestazioni della GPU GeForce RTX™ serie 50. L'iconico WINDFORCE implementa Hawk Fan con flusso d'aria aumentato del 12,5% e gel termoconduttivo di livello server, mentre il modello all-in-one con raffreddamento ad acqua AORUS XTREME WATERFORCE adotta il grasso termico a metallo liquido, mantenendo livelli ottimali temperatura e funzionamento silenzioso durante carichi di lavoro impegnativi. Debuttano i modelli delle schede grafiche premium AORUS XTREME e MASTER, GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE, WINDFORCE e AMD Radeon™ RX 9000.

Le schede madri della serie AORUS B860 appena lanciate con D5 Bionic Corsa per aumentare le prestazioni della memoria fino a 9466 MT/s con tecnologia potenziata dall'intelligenza artificiale; Le schede madri della serie AORUS B850 sono realizzate per i processori AMD Ryzen™ 9000 X3D, offre l'esclusiva modalità X3D Turbo per aumentare le prestazioni di gioco fino al 18%, insieme al monitor QHD QD-OLED da 27 pollici AORUS FO27Q5P con la frequenza di aggiornamento leader del settore di 500 Hz e all'innovativo monitor QD-OLED 4K da 27 pollici a 240 Hz MO27U2 entrambi adottare la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale protezione del pannello. Inoltre, la soluzione AI TOP implementa il Multi-Node Optimizer, che raddoppia le dimensioni e l'efficienza dei batch di regolazione fine dell'utente attraverso il clustering Intel® Thunderbolt™ 5 fino a 5,4 volte più veloce per l'addestramento dell'IA locale.

La tecnologia AI di GIGABYTE supera nuovamente i limiti, e altri arriveranno nel 2025. Per maggiori dettagli, visita EVENTO GIGABYTE | CES 2025 a: https://bit.ly/GIGABYTE_CES_ 2025_AI_Branding

GIGABYTE - modalità X3D Turbo tramite AORUS AI SNATCH - GIGABYTE, leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato un aggiornamento rivoluzionario per la modalità X3D Turbo Mode, che introduce un metodo intuitivo per ottimizzare le prestazioni di gioco avanzate tramite il software AORUS AI SNATCH.

X3D Turbo di GIGABYTE rivoluziona le prestazioni di gioco - GIGABYTE TECHNOLOGY leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, è orgogliosa di annunciare il lancio della X3D Turbo Mode, una funzionalità rivoluzionaria progettata per massimizzare le prestazioni di gioco su schede madri X870E, X870 e serie 600 con processori AMD Ryzen 7000 X3D e Ryzen 9000.

GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE - una nuova era dell'overclocking - GIGABYTE è orgogliosa di annunciare il sorprendente traguardo raggiunto dalla scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE insieme all'ultimo processore Intel® Core Ultra™ (Serie 2). Utilizzando i moduli Vcolor CUDIMM 24GB x 2, l'overclocker di fama HiCookie ha superato ancora una volta i limiti stabilendo l'impressionante record di DDR5-10600.