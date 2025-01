Sinner risponde a Kyrgios e affronta il caso doping: Ci penso sempre, ma non posso farmi distrarre

Jannik Sinner, durante il media day a Melbourne in vista dell'Australian Open, ha affrontato diverse tematiche. Alla domanda sulle accuse di Nick Kyrgios, il tennista italiano ha risposto con fermezza: "Non penso di dover rispondere a Kyrgios o a quello che dicono altri, so di non aver fatto nulla di male".

Riguardo un commento di Novak Djokovic, che ha associato Sinner allo sci, l'azzurro ha replicato con ironia: "Forse lo ha detto perché anche lui ha sciato in passato".

Inevitabile la questione del caso doping legato al Clostebol, per cui si attende la decisione del Tas, prevista non prima di febbraio. Sinner ha dichiarato: "In questo momento non ci sono novità. Sarebbe bello poter dire che non penso a questa situazione, ma la verità è che è sempre nella mia mente. Devo conviverci, ma non posso lasciarmi distrarre: ho uno Slam da preparare e sono concentrato sui dettagli, perché fanno la differenza".

Sinner ha poi riflettuto sull'ultimo anno, segnato dal suo primo Slam vinto proprio in Australia: "Sono cambiate tante cose, sia dentro che fuori dal campo. Ho imparato molto e, a 23 anni, so che posso ancora crescere e fare esperienza. Non voglio fermarmi".

Il tennis, secondo Sinner, aiuta a gestire la tensione: "In momenti particolari, fare cose che mi danno gioia e stare con persone che mi conoscono bene è fondamentale".

Infine, ha parlato della gestione dei social media, affidata ad Alex Meliss: "Mi fido molto di lui. Decidiamo insieme cosa mostrare, ma per me è importante trovare gioia in quello che faccio".

