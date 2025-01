Trump annuncia preparativi per incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. Durante un incontro con i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha dichiarato: "Lui vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando".

Trump ha sottolineato l'urgenza di porre fine al conflitto in Ucraina, definendolo "una guerra sanguinosa" con un numero di vittime "molto più alto di quanto riportato dalla stampa". Ha aggiunto: "Dobbiamo mettere fine a quella guerra".

Alla domanda sulla possibilità di un incontro trilaterale con Putin e il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha risposto che la decisione sarà presa in futuro. Ha indicato di preferire che tali incontri avvengano dopo il suo insediamento ufficiale, previsto per il 20 gennaio.

Putin aveva già espresso pubblicamente la volontà di incontrare Trump. Durante una conferenza stampa a Mosca, il leader russo ha dichiarato: "Sono pronto a parlare in qualsiasi momento; sarò pronto a incontrarmi con lui se lo desidera".

Trump ha ribadito che, se fosse stato presidente, la guerra in Ucraina non sarebbe mai iniziata e ha espresso l'intenzione di fermare il conflitto il più rapidamente possibile una volta in carica.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che al momento non ci sono piani concreti per un incontro di persona tra Putin e Trump, affermando: "Finora non ci sono stati veri impulsi".

