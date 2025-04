Cessate il fuoco tra Ucraina e Russia: accuse reciproche e attacchi alle infrastrutture energetiche

Le speranze di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia entro Pasqua si affievoliscono a causa dei continui attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine da parte delle forze russe. Nonostante l'impegno del presidente russo Vladimir Putin con l'omologo statunitense Donald Trump per una moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, entrambe le parti si accusano reciprocamente di violazioni.

Secondo l'Institute for the Study of War (ISW), le truppe russe continuano ad avanzare nelle regioni di Sumy e Kursk, colpendo le infrastrutture energetiche ucraine durante le trattative per il cessate il fuoco. L'ISW osserva che la Russia potrebbe sfruttare termini vaghi dell'accordo per colpire tali infrastrutture con artiglieria a corto raggio, evitando l'uso di missili da crociera a lungo raggio o droni d'attacco unidirezionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia attacchi russi "deliberati" contro impianti energetici, causando interruzioni di corrente localizzate. Zelensky accusa Mosca di ignorare gli sforzi diplomatici e di non voler garantire nemmeno un cessate il fuoco parziale.

Il ministero della Difesa russo riferisce di aver intercettato e distrutto 93 droni ucraini, principalmente sopra la regione di Kursk, accusando Kiev di continuare gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe nonostante la moratoria.

Nel frattempo, Kirill Dmitriev, inviato del Cremlino e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, sarà a Washington per incontrare Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente. Questo incontro rappresenta il primo viaggio negli Stati Uniti di un alto esponente russo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Le sanzioni a carico di Dmitriev sono state temporaneamente sospese per consentire la visita, che potrebbe aprire la strada a ulteriori contatti diretti tra Stati Uniti e Russia.

Le prospettive di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia appaiono sempre più remote, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di violare gli accordi e continuano gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Gli sforzi diplomatici proseguono, ma la situazione sul campo rimane tesa e complessa.

