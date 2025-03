Ucraina: Mosca annuncia la morte del foreign fighter italiano Yuri Previtali, ma lui smentisce

I media russi hanno annunciato l'uccisione di Yuri Previtali, 30enne originario di Palazzago (Bergamo), che combatte da circa due anni nelle fila dell'esercito ucraino. Vladimir Rogov, presidente del coordinamento per l'integrazione delle nuove regioni russe, ha dichiarato: "Un altro mercenario straniero è stato eliminato: si tratta del nazista italiano Yuri Previtali, originario di Bergamo".

Tuttavia, lo stesso Previtali ha smentito la notizia, affermando: "Sto bene, sono vivo".Anche fonti diplomatiche, contattate dall'ANSA, hanno confermato che il combattente italiano è vivo e sta bene.

Previtali, ex camionista, ha una figlia di otto anni. In un'intervista al Corriere di Bergamo aveva dichiarato: "Sono disposto a morire per l'Ucraina". Il 25 marzo, sul suo profilo Facebook, ha scritto: "Dopo due anni in combattimento l'Ucraina mi riconosce lo status di Veterano. Ottenerlo è stata un po' un'odissea, ne avevo diritto già dal 2023, ma mi trovavo in unità militari che avevano grossi problemi con la burocrazia. Un enorme grazie al mio avvocato che ha preso a cuore questa lotta e mi ha aiutato a far rispettare i miei diritti. Gloria all'Ucraina!".

