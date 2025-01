Sciopero oggi 10 gennaio 2025: disagi nei trasporti e nella scuola in tutta Italia

Il 10 gennaio 2025 segna il primo grande sciopero dell'anno, con significativi disagi nei trasporti e nel settore scolastico. I lavoratori dei trasporti e della scuola incrociano le braccia per 24 ore, causando interruzioni in tutta Italia. Tra i principali disservizi, aerei, treni, bus e metro sono interessati da fermate e ritardi, con disagi che vanno da Milano a Palermo, passando per Roma e Napoli.

Lo sciopero coinvolge il personale di Airport Handling di Milano Linate e Malpensa, oltre ai lavoratori di Aviation Services dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Le cancellazioni di voli potrebbero generare un effetto domino, creando ritardi anche per i voli non direttamente coinvolti nello sciopero. Tuttavia, durante le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, le compagnie aeree sono obbligate a garantire la partenza dei voli. La normativa CE 261/2004 impone alle compagnie di fornire assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo prolungato dei voli.

Anche il trasporto ferroviario subisce una fermata, con i lavoratori Rfi che si sono già fermati il 9 gennaio alle 21 e riprenderanno il servizio solo il 10 gennaio alle 21. Sono comunque garantiti i "servizi minimi di trasporto", e i treni già in viaggio arriveranno alla destinazione finale se possibile entro un'ora dall'inizio dello sciopero. Il trasporto pubblico locale è a rischio con uno sciopero di 4 ore, che interesserà la rete Atac di Roma e le linee periferiche.

Nel settore scolastico, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il personale docente, educativo e Ata, sia a tempo determinato che indeterminato, in tutte le scuole pubbliche e private. Il CSLE (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha indetto la protesta per diverse rivendicazioni, tra cui l'aumento degli stipendi e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i collaboratori scolastici.

