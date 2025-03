Sciopero dei trasporti pubblici il 21 marzo: disagi in diverse città italiane

Venerdì 21 marzo 2025 è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Le principali rivendicazioni includono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore senza diminuzione dello stipendio, la riduzione dei turni di guida per gli autisti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Roma

Nella Capitale, lo sciopero coinvolgerà l'intera rete Atac, compresi i servizi gestiti da operatori privati come Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. I disagi interesseranno bus, tram, filobus, metropolitane e le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma Nord. Le fasce di garanzia prevedono servizi attivi fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo.

Milano

A Milano, l'azienda di trasporto pubblico Atm ha comunicato che il servizio non sarà garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Le fasce orarie al di fuori di questi intervalli saranno coperte regolarmente.

Bologna e Ferrara

Nei bacini di Bologna e Ferrara, i servizi di bus e corriere Tper non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Le ultime corse garantite partiranno dai capolinea centrali fino alle 8:15 al mattino e fino alle 19:15 alla sera.

Firenze

A Firenze, i tram gestiti da Gest potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00. Lo sciopero potrebbe causare disagi anche ai servizi di autobus e pullman urbani ed extraurbani in tutta la Toscana.

Genova

A Genova, il personale dell'azienda di trasporto pubblico Atm si fermerà per quattro ore. Il personale viaggiante si asterrà dalle 11:30 alle 15:30, mentre il personale di biglietteria e servizio clienti lavorerà fino alle 12:15.

Napoli

A Napoli, i mezzi pubblici saranno garantiti per tutta la giornata del 21 marzo. Tuttavia, l'azienda Eav ha annunciato uno sciopero per il giorno successivo, sabato 22 marzo.

Torino

A Torino, il servizio urbano-suburbano, la metropolitana e i centri servizio al cliente saranno garantiti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) saranno garantiti da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Campania

In Campania, il personale di Busitalia Campania aderirà allo sciopero. Le fasce di garanzia saranno operative dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30.

Veneto

In Veneto, sono previsti disagi al trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei bacini di Padova e Rovigo. A Padova, il servizio urbano non sarà garantito tra le 8:30 e le 12:29 e tra le 15:30 e la fine del servizio; per l'extraurbano, tra le 8:30 e le 11:59 e tra le 14:30 e la fine del servizio. A Rovigo, il servizio urbano ed extraurbano non sarà garantito tra le 8:15 e le 11:59 e tra le 14:45 e la fine del servizio.

Si consiglia ai cittadini di consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto locali per aggiornamenti in tempo reale e di pianificare con attenzione gli spostamenti durante la giornata dello sciopero.

