EA SPORTS PRESENTA MADDEN BOWL

La star emergente del country Tucker Wetmore darà il via all’evento “EA SPORTS Presenta Madden Bowl” con la partecipazione di Trombone Shorty e la New Breed Brass Band.

“EA SPORTS Presenta Madden Bowl” è il momento perfetto in cui sport, cultura e gioco si intersecano, riunendo i più grandi nomi del mondo dello spettacolo, con il Super Bowl a fare da sfondo.

“EA SPORTS Presenta Madden Bowl” incoronerà il campione della stagione MCS; in diretta streaming su Twitch e YouTube all’1.00 a.m. CET dell'8 febbraio.

REDWOOD CITY, Calif. - 9 gennaio 2025 - Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA)- EA SPORTS™ elettrizzerà il venerdì sera della settimana del LIX Super Bowl a New Orleans, quando “EA SPORTS™ Presenta Madden Bowl” conquisterà il leggendario Orpheum Theater. Con la partecipazione del 10 volte vincitore dei GRAMMY Chris Stapleton e del 4 volte nominato ai GRAMMY Jelly Roll, con un set unico nel suo genere del 6 volte candidato ai GRAMMY e primo in classifica della Billboard Hot 100 Shaboozey, l'evento presenterà anche uno dei più grandi astri nascenti della radio country, Tucker Wetmore.

“EA SPORTS è ormai una pietra miliare nella settimana del Super Bowl e venerdì al LIX Super Bowl riuniremo fan, musica, atleti, esports e Madden in un'indimenticabile celebrazione del football”, ha dichiarato John Reseburg, VP, Marketing, Partnerships, and Communications per EA SPORTS. “New Orleans è una delle città più grandi e appassionate di sport a livello mondiale, e con una scaletta che comprende Chris Stapleton, Jelly Roll, Shaboozey e altri ancora, sarà una notte assolutamente elettrizzante all'EA SPORTS Presenta Madden Bowl”.

“Il 2024 è stato un anno indimenticabile per me, con molti momenti positivi, tra cui l'esibizione durante l'halftime show della NFL nel giorno del Ringraziamento. Ora non vedo l'ora di continuare a festeggiare insieme a EA SPORTS e ai fan del football di tutto il mondo al Madden Bowl”, ha dichiarato Shaboozey.

Subito dopo l'EA SPORTS Presenta Madden Bowl si terrà l'esclusivo EA SPORTS 99 Club After Party, che prevede un set esclusivo di un'indiscussa icona della musica che porterà tutto il suo stile sul palco. 99 è il punteggio più alto assegnato da EA SPORTS agli atleti d'élite in base alle loro prestazioni nel mondo reale. Questa valutazione quasi inafferrabile viene raggiunta infatti solo da pochi atleti ogni anno, e molti desiderano entrare nell'esclusivo “Club del 99”. Solo cinque atleti sono attualmente in possesso di questa valutazione in Madden NFL 25.

EA SPORTS Presenta Madden Bowl incoronerà ancora una volta il campione della Madden NFL Championship Series (MCS), mentre i migliori giocatori di Madden NFL 25 si affronteranno per aggiudicarsi la loro parte di 1 milione di dollari USA di premio totale. Per celebrare un decennio dell’eccellenza della MCS, la finale andrà in onda in diretta da New Orleans l'8 febbraio all’1.00 a.m. CET sui canali ufficiali di Twitch e YouTube.

