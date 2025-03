EA SPORTS FC svela Franz Beckenbauer come nuova ICONA in FC 25

EA SPORTS FC è orgogliosa di svelare che Franz Beckenbauer, uno dei migliori difensori di tutti i tempi, è la nuova ICON di FC 25. Dopo aver aggiunto Diego Maradona a febbraio, è ora la volta di Beckenbauer, che si unisce a FC 25 post lancio come nuova ICONA. Dopo quasi 9 anni dall’ultima apparizione nel gioco, risalente al 2016, “Der Kaiser” si unisce ora a leggende del calcio come David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Paolo Maldini e il suo ex compagno di squadra Gerd Müller.

Per il suo ritorno nel franchise, Franz Beckenbauer sarà incluso come ICONA in Football Ultimate Team (FUT). La carriera di Beckenbauer è stata segnata da successi ai massimi livelli, come la vittoria di tre Champions League consecutive, due Palloni d’Oro e una Coppa del Mondo, consolidando il suo status di ICONA. Beckenbauer sarà aggiunto a FUT come ICONA base nell'ambito della campagna UEFA Dreamchasers. Venerdì 4 aprile verrà rilasciata la prima versione promozionale nell'ambito della campagna FUT Immortals.

Oltre a Football Ultimate Team, Franz Beckenbauer fa parte anche del Classic XI, rilasciato il 10 marzo, dove prende posto in difesa. I giocatori avranno anche la possibilità di iniziare una carriera impersonando Beckenbauer e di costruire un'intera carriera individuale con lui.

