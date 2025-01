DRAGONKIN: THE BANISHED ACCESSO ANTICIPATO IL 6 MARZO

Annunciato al NACON Connect 2024, Dragonkin: The Banished, un nuovo progetto sviluppato dallo studio francese Eko Software, ha svelato la sua data di uscita in Early Access, insieme ad alcuni filmati inediti. Gli appassionati di Hack'N'Slash potranno scoprire un mondo antico dominato dai draghi e combattere orde di nemici a partire dal 6 marzo 2025 su Steam, tramite Early Access. In vista di questa data, Jonathan Gabrielli, Lead Game Designer di Eko Software, parteciperà domani al canale YouTube di NACON per dare ai giocatori uno sguardo dettagliato alle nuove caratteristiche che verranno aggiunte a questo noto genere.

Eko Software è un piccolo team di appassionati dietro la serie di giochi How to Survive e Warhammer Chaosbane, in uscita nel 2019. Da appassionati di Hack'Nslash, alcuni dei quali da diversi decenni, vogliono creare un'esperienza che sia allo stesso tempo un tributo ai riferimenti del genere e una proposta originale e ambiziosa, rivolta ai fan più accaniti.

In questa originale avventura, che può essere giocata da soli o in cooperativa con un massimo di 4 giocatori, i giocatori scelgono uno dei quattro eroi disponibili, con le proprie abilità e tecniche di combattimento, e partono per esplorare diverse ambientazioni, ognuna con i propri mostri, risorse e sfide. Il giocatore sviluppa gradualmente il proprio personaggio attraverso una griglia di abilità chiamata Griglia Ancestrale. Si tratta di una meccanica davvero unica che richiede ai giocatori di costruire il proprio albero delle abilità posizionando strategicamente i Frammenti ottenuti durante il gioco, giustapposti a diversi modificatori. Ogni eroe ha una propria griglia che offre infinite combinazioni per creare un personaggio e uno stile di combattimento davvero unici.

Una volta completata la caccia principale, si sblocca il contenuto endgame, che dà accesso a nuove modalità, boss e battaglie per molte, molte ore di combattimenti frenetici. I contenuti endgame saranno aggiunti man mano che il periodo di accesso anticipato progredirà, fino all'uscita definitiva del gioco.

Unitevi a noi il 10 gennaio 2025 alle 16:00 CET sul canale YouTube di NACON per un video dettagliato del gioco presentato da Jonathan Gabrielli, Lead Game Designer di Eko Software.

Dragonkin: The Banished sarà disponibile in accesso anticipato su Steam dal 6 marzo 2025 e su console alla sua uscita finale.