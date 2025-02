Dragonkin: The Banished - demo su Steam

SCONFIGGERE LE CREATURE DRACONICHE NELLA DEMO DI DRAGONKIN: IL BANDITO

Studio EKO svela i principali contenuti che verranno aggiunti al gioco nel corso del periodo di accesso anticipato.

In vista dell'uscita in accesso anticipato il 6 marzo, Eko Software offre oggi ai giocatori di PC la possibilità di scoprire l'oscuro universo di Dragonkin: The Banished attraverso una demo del gioco durante lo Steam Next Fest. Lo studio coglie anche l'occasione per rivelare il contenuto dei principali aggiornamenti che verranno aggiunti al gioco nei prossimi mesi.

Scoprite il trailer dimostrativo di Dragonkin: The Banished

(https://store.steampowered.com/app/1863430/Dragonkin_The_Banished/)

DA OGGI AL 3 MARZO: LA DEMO

Pochi giorni prima dello Steam Next Fest, i giocatori potranno avere un'anteprima dell'universo del gioco, dove vestiranno i panni di 3 eroi a scelta, accompagnati da uno dei 4 dragonetti disponibili.

La demo inizia con il prologo del gioco, durante il quale i personaggi sono già a un livello elevato, dando ai giocatori un assaggio del potere di ogni personaggio e delle abilità avanzate che permetteranno loro di affrontare i draghi. I giocatori possono poi scoprire la Città di Montescail, un hub in evoluzione dove possono potenziare il proprio equipaggiamento, commerciare con i PNG e personalizzare la propria esperienza. Infine, possono accedere a una delle modalità endgame, Dungeon Purification, in cui affrontare nemici e boss di 2 biomi

DAL 6 MARZO: EARLY ACCESS

Dopo il rilascio del gioco in Accesso Anticipato, i giocatori potranno immergersi nel primo capitolo della storia, sulle tracce del Signore dei Draghi Velenosi. Nell'endgame, i giocatori possono scegliere tra una serie di cacce predefinite di difficoltà crescente, oltre a Dungeon Purification, scontri con i boss e cacce personalizzate. Ci aspettano battaglie esilaranti contro le creature velenose ed elettrificate presenti in queste prime ambientazioni. Per avere la meglio su di loro, i giocatori dovranno affidarsi al nuovo sistema di abilità della Griglia Ancestrale. Saccheggiando i Frammenti durante la loro avventura, otterranno nuove abilità e modificatori che potranno abbinare alla propria Griglia di classe per creare build davvero uniche. Inoltre, la città prenderà vita con una serie di nuovi servizi: i giocatori potranno far salire di livello la loro città per sbloccare nuovi mercanti e bonus, consentendo loro di ottimizzare le build e di equipaggiare gli eroi in stile Hack'N'Slash.

NEI PROSSIMI MESI: LA TABELLA DI MARCIA

L'esperienza di Dragonkin sarà arricchita da diversi aggiornamenti durante il periodo di accesso anticipato, che apporteranno nuove caratteristiche a vari aspetti del gioco: nuove abilità, contenuti e modalità di gioco, in particolare nell'endgame, completeranno l'esperienza di gioco. Il Theorycraft sarà ampliato con l'aggiunta di un quarto personaggio giocabile, di nuovi Frammenti per la Griglia Ancestrale e di nuove caratteristiche per la Città, che miglioreranno le build degli eroi. Nell'autunno del 2025 sarà disponibile la modalità cooperativa, che offrirà la possibilità di giocare online fino a 4 giocatori. Questa attesa funzione consentirà di affrontare emozionanti battaglie con gli amici e trasformerà la Città in un centro condiviso da cui tutti potranno trarre benefici.

Dragonkin: The Banished sarà disponibile in Early Access su Steam a partire dal 6 marzo 2025, e su console alla sua uscita definitiva.

Dragonkin: The Banished - Eko Software e NACON svelano oggi il mondo corrotto di Dragonkin: The Banished, introducendo i giocatori alle varie ambientazioni di questo nuovo Hack'N'Slash. Nel cuore di queste terre ostili, si erge un'ultima città, l'ultimo rifugio dell'umanità: la Città di Montescail.

DRAGONKIN: THE BANISHED ACCESSO ANTICIPATO IL 6 MARZO - Annunciato al NACON Connect 2024, Dragonkin: The Banished, un nuovo progetto sviluppato dallo studio francese Eko Software, ha svelato la sua data di uscita in Early Access, insieme ad alcuni filmati inediti. Gli appassionati di Hack'N'Slash potranno scoprire un mondo antico dominato dai draghi e combattere orde di nemici a partire dal 6 marzo 2025 su Steam, tramite Early Access.