Dragonkin: The Banished

Eko Software e NACON svelano oggi il mondo corrotto di Dragonkin: The Banished, introducendo i giocatori alle varie ambientazioni di questo nuovo Hack'N'Slash. Nel cuore di queste terre ostili, si erge un'ultima città, l'ultimo rifugio dell'umanità: la Città di Montescail. Molto più di un semplice ambiente, questa città in evoluzione è un hub per i giocatori, che possono sviluppare i loro eroi attraverso una varietà di servizi. Dragonkin: The Banished sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam a partire dal 6 marzo 2025 e su console alla sua uscita definitiva.

Trailer di presentazione di Discover the World QUI (https://www.youtube.com/watch?v=WPR8Aalmd_4)

Trailer di presentazione di Discover the City QUI (https://www.youtube.com/watch?v=NY765a9Y9wc)

Nell'universo di Dragonkin, la desolazione e la corruzione draconica regnano su quelle che un tempo erano terre umane. I potenti draghi esercitano la loro influenza attraverso mostruose creature ibride che i giocatori devono affrontare.

Diverse ambientazioni saranno disponibili per i giocatori al momento del lancio del gioco in Accesso Anticipato. Nel cuore delle Paludi di Ja'Ksara e della Giungla di Kalah, infestate dal sangue del Drago verde, i giocatori dovranno affrontare il veleno dei loro nemici. Sulle spiagge dell'Arcipelago del Vecchio Mondo, culla degli Oracoli, incontreranno creature con poteri elettrici distruttivi ereditati dal sangue del Drago Blu e si immergeranno nella scoperta di Delphaipolis, la capitale caduta degli Oracoli. Diversi luoghi sotterranei e dungeon invasi da temibili avversari attendono di essere scoperti nell'endgame. Durante il periodo di accesso anticipato, la loro caccia condurrà i giocatori attraverso nuove ambientazioni, permettendo loro di scoprire la fantastica mitologia e il bestiario di Dragonkin.

Nascosta dietro ripide mura, la città di Montescail è l'ultimo baluardo dell'umanità. Qui i giocatori trovano mercanti e magazzini dove possono scambiare ricompense, creare armi, armature e altro ancora. In quest'area in evoluzione, i giocatori possono migliorare il livello della città utilizzando la prosperità guadagnata durante la progressione. In questo modo, vedranno la città ricostruita e l'arrivo di nuovi mercanti, che offriranno i loro aggiornamenti e mestieri unici. I giocatori potranno sviluppare una vera e propria strategia e dare priorità a determinati potenziamenti in base ai loro obiettivi di costruzione.

I servizi e i bonus sbloccati nella città del giocatore sono disponibili per tutti i personaggi della città, compresi quelli dei suoi amici che si uniranno alla sua città una volta che il multiplayer online sarà disponibile durante l'Early Access. La Città di Montescail è quindi un luogo essenziale, che contribuisce all'oggettivazione del personaggio.

Dragonkin: The Banished sarà disponibile in Early Access su Steam a partire dal 6 marzo 2025, e su console alla sua uscita definitiva.

