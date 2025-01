NBA 2K25 Stagione 4

NBA 2K25 Stagione 4: festeggia l'anno nuovo e preparati per l'NBA All-Star Weekend con nuove ricompense, eventi, nuovi outfit e molto altro ancora.

Shai Gilgeous-Alexander, superstar degli Oklahoma City Thunder e icona di stile, è il protagonista della quarta stagione.

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 4 di NBA 2K25 sarà disponibile da venerdì 10 gennaio con nuove ricompense, nuovi oggetti estetici alla moda, eventi esaltanti e molto altro ancora per le modalità La mia CARRIERA, MyTEAM e The W Online.

Nella Stagione 4 di NBA 2K25 i giocatori potranno iniziare il nuovo anno con eventi emozionanti che si terranno a ridosso dell'NBA All-Star Weekend, il prossimo febbraio. Mentre le superstar dell'NBA sfoggiano la loro elegante spavalderia, la Stagione 4 presenta una serie di nuovi oggetti estetici grazie ai quali i giocatori potranno esprimere il loro stile lungo il Boulevard of the Stars.

Le ricompense della Stagione 4 di NBA 2K25 e i nuovi aggiornamenti includono:

La mia CARRIERA: i giocatori potranno sfidarsi guadagnando XP per scalare la classifica delle ricompense e ottenere nuovi straordinari outfit grazie ai quali potranno dar sfogo al proprio estro. Le ricompense includono un Drift Trike di livello 14 (solo New Gen), un distintivo di livello 30 “Max +1”, un galleggiante da piscina a forma di papera All-Star 2025 di livello 38, un costume da uomo banana di livello 39 e un Superamento Limite di livello 40 +1.

MyTEAM: nella Stagione 4 i giocatori potranno costruire una formazione composta da stelle NBA del passato e del presente. Le nuovissime carte da acquisire includono una Carta Evoluzione Anthony Edwards di Livello 1, un Diamante Cole Anthony di livello 10, un Diamante James Jones di livello 20, un Diamante Rosa Clint Capela di livello 30 e un Galaxy Xavier McDaniel Opale di livello 37. Al livello 40, i giocatori potranno sbloccare il tre volte campione NBA, l'MVP delle finali NBA, l'ex atleta di copertina di NBA 2K e l'NBA Hall of Famer, Dwyane Wade. I giocatori potranno inoltre portare il loro MyTEAM in giro per il mondo con NBA® 2K25: MyTEAM su iOS e Android**.

Stagione 4 Pro Pass: Inizia bene il nuovo anno con il Pro Pass della Stagione 4 che offre 40 livelli aggiuntivi di contenuti e ricompense guadagnabili in La mia CARRIERA e MyTEAM. Le ricompense automatiche includono la tuta Mocap della Stagione 4, una catenina cubana All-Star 2025, la carta Galaxy Opale Dirk Nowitzki e il Pro Pass Pack Stagione 3 che include HOF Portata Illimitata, scarpe Nike Diamante x3 e una carta Satellite Takeover. I giocatori potranno inoltre ottenere la versione esclusiva del Pro Pass della carta Dwyane Wade di livello 40 Materia Oscura salendo di livello con gli XP.

Inizia bene il nuovo anno con il Pro Pass della Stagione 4 che offre 40 livelli aggiuntivi di contenuti e ricompense guadagnabili in La mia CARRIERA e MyTEAM. Le ricompense automatiche includono la tuta Mocap della Stagione 4, una catenina cubana All-Star 2025, la carta Galaxy Opale Dirk Nowitzki e il Pro Pass Pack Stagione 3 che include HOF Portata Illimitata, scarpe Nike Diamante x3 e una carta Satellite Takeover. I giocatori potranno inoltre ottenere la versione esclusiva del Pro Pass della carta Dwyane Wade di livello 40 Materia Oscura salendo di livello con gli XP. The W Online: accendi questa stagione di The W con nuove sfide e ricompense solo per la Stagione 4. Le ricompense ottenibili includono una Carta Allenatore Lauren Jackson, una maglia Breakthrough, benefici distintivo e 5.000 VC.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 4 di NBA 2K25 date un'occhiata all'ultimo aggiornamento Courtside Report. NBA 2K25 è disponible per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC.

NBA 2K25 Stagione 3 - L'atleta di copertina Vince Carter guida la Stagione 3 con ricompense festive e il lancio di NBA 2K25: MyTEAM su mobile Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 3 di NBA 2K25 è quasi arrivata, offrendo una serie di nuovissime ricompense festive in La mia CARRIERA, MyTEAM, The W Online e altro ancora, giusto in tempo per le feste, disponibili da venerdì 29 novembre.

NBA 2K25: MyTEAM su iOS e Android - Giocate, gestite, collezionate e gareggiate ovunque con NBA 2K25: MyTEAM su iOS e Android Inizia oggi la pre-registrazione per scaricare gratuitamente il gioco su mobile che consentirà ai giocatori di 2K di creare e gestire le formazioni MyTEAM da qualsiasi luogo.

NBA 2K25 Stagione 2 - Accetta la sfida, diventa il Migliore tra i Migliori a partire dal 18 ottobre Jamal Murray è Campione di Stile della Stagione 2 con la sua scarpa personalizzata, le nuove ricompense e la musica di EMPIRE Oggi 2K ha ufficialmente annunciato l’inizio della Stagione 2 di NBA 2K25 con l’introduzione di nuovi contenuti e ricompense in La mia CARRIERA, MyTEAM, The W Online e molto altro ancora, in arrivo con l'inizio della stagione NBA 2024-2025.