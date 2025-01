Trust: nuove cuffie da gioco Carus

Arrivano le nuove cuffie Carus multipiattaforma di Trust: perfette per dominare il gioco

Regalo tech dell'ultimo minuto? Ci pensa Trust - Manca sempre meno a Natale e sempre meno tempo per fare gli ultimi regali! Niente panico perchè con Trust, brand specializzato nel settore degli accessori digitali e gaming, ttrovare il dono perfetto per gli amici tech-lover è più semplice del previsto grazie all’ampia gamma di prodotti e alla facilità con cui puoi trovarli nei negozi e su Amazon.

Trust presenta i nuovi accessori per Nintendo Switch -

TRUST: le migliori offerte Gaming e Home&Office per il Black Friday 2024 - Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, mette in offerta alcuni dei suoi accessori Gaming e Home&Office in previsione del Black Friday! Tutti i prodotti sono disponibili sul sito di Amazon scontati ad un prezzo speciale fino al 21 Novembre! Questi i prodotti Gaming di Trust in offerta:GXT 490 FAYZO: perfette per le maratone da gioco invernali, queste cuffie Trust sono dotate di padiglioni auricolari girevoli e regolabili.