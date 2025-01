Grande Fratello: Jessica Morlacchi lascia la Casa, confessione di Eva Grimaldi sui motivi dell’addio

Jessica Morlacchi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello durante la 21esima puntata, andata in onda l’8 gennaio 2025. La decisione è stata presa in modo impulsivo, lasciando il reality show condotto da Alfonso Signorini senza troppe riflessioni. La cantante romana ha chiuso il suo percorso nel programma mantenendo la stessa posizione che le aveva causato un provvedimento disciplinare insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Il provvedimento è stato imposto a seguito di episodi di tensione e scontri verbali e fisici tra le tre concorrenti. Helena avrebbe lanciato acqua su Jessica e persino un bollitore, mentre la Morlacchi avrebbe provocato la modella brasiliana con atteggiamenti subdoli. Ilaria, invece, avrebbe cercato di aggredire fisicamente Helena. La produzione ha deciso di punire tutte e tre con l’accesso diretto al televoto, una scelta che Jessica ha giudicato ingiusta. In diretta, ha più volte ribadito di non accettare di essere messa sullo stesso piano di Helena, definendola “instabile” e continuando a esprimere il suo dissenso.

Secondo Eva Grimaldi, la cantante aveva già confidato di voler lasciare il reality, dichiarando che non riusciva più a sostenere la pressione psicologica e che avrebbe comunque abbandonato il gioco entro pochi giorni, il 12 gennaio. Anche Stefania Orlando ha confermato di essere a conoscenza della volontà di Jessica di terminare anticipatamente la sua partecipazione al Grande Fratello.

La sua uscita ha sorpreso il pubblico, che inizialmente l’aveva considerata una delle concorrenti più apprezzate, ma il suo percorso è stato segnato da alti e bassi che hanno portato a questa drastica conclusione.

