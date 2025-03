Ed Westwick e Amy Jackson genitori: è nato il figlio Oscar Alexander

Ed Westwick, noto per il ruolo di Chuck Bass nella serie "Gossip Girl", e sua moglie Amy Jackson hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, Oscar Alexander Westwick. La coppia ha condiviso la lieta notizia attraverso una serie di fotografie in bianco e nero su Instagram. In una delle immagini, Amy tiene in braccio il neonato avvolto in una copertina personalizzata con il suo nome, mentre Ed la abbraccia teneramente. Un'altra foto mostra un primo piano della mano di Ed che stringe quella del piccolo Oscar. Nella didascalia del post, hanno scritto: "Benvenuto al mondo, piccolo. Oscar Alexander Westwick".

Amy Jackson, attrice e modella britannica, è già madre di Andreas, nato nel 2019 dalla precedente relazione con George Panayiotou. Ed e Amy si sono conosciuti nel 2021 durante un evento automobilistico a Silverstone, in Inghilterra, e hanno ufficializzato la loro relazione nel 2022. Nel gennaio 2024, durante una vacanza a Gstaad, in Svizzera, Ed ha chiesto ad Amy di sposarlo. La coppia si è poi unita in matrimonio nell'agosto 2024 con una cerimonia romantica sulla Costiera Amalfitana, in Italia.

Due mesi dopo le nozze, nell'ottobre 2024, Ed e Amy hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme, condividendo su Instagram una serie di scatti che mostravano il pancione di Amy. Ora, con l'arrivo di Oscar Alexander, la famiglia si allarga ulteriormente, portando gioia ai neo-genitori e al fratellino maggiore Andreas.

