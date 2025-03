La NATO avverte Putin: Reazione devastante in caso di attacco alla Polonia o ad altri alleati

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che qualsiasi attacco della Russia alla Polonia o a un altro paese alleato provocherebbe una risposta devastante da parte dell'Alleanza. Durante una conferenza stampa congiunta a Varsavia con il Primo Ministro polacco Donald Tusk, Rutte ha sottolineato che questo messaggio deve essere chiaro al Presidente russo Vladimir Putin e a chiunque intenda minacciare la NATO. Ha affermato che chiunque pensi di poter attaccare la Polonia o un altro alleato senza conseguenze si troverà di fronte alla piena forza dell'Alleanza.

Rutte ha elogiato la Polonia per il suo impegno nella difesa, con una spesa pari al 4,7% del PIL, la più alta tra gli alleati della NATO. Ha evidenziato che la Russia rappresenta la minaccia più significativa per l'Alleanza, sottolineando l'importanza di aumentare rapidamente la spesa per la difesa e rafforzare le capacità militari.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha ribadito l'importanza dell'impegno della NATO nella difesa della Polonia, sottolineando che rappresentanti degli Stati Uniti hanno più volte enfatizzato la loro disponibilità a difendere la Polonia e altri paesi membri in situazioni di minaccia.

Inoltre, la Polonia ha annunciato l'intenzione di utilizzare 7,2 miliardi di euro dai fondi post-pandemia dell'UE per scopi di difesa, diventando il primo paese dell'Unione Europea a destinare tali fondi alla costruzione di rifugi, strade e investimenti nell'industria bellica nazionale. Questa decisione è in attesa dell'approvazione della Commissione Europea.

