Torino: Medico del 118 minacciato con una pistola durante un soccorso

A Torino, un medico del 118 è stato minacciato con una pistola mentre tentava di rianimare un'anziana di 83 anni in un appartamento di corso Grosseto. Il figlio della paziente, impugnando l'arma, ha intimato al medico: "Se non salvi mia madre, ti ammazzo".

L'equipaggio sanitario, composto da un medico, un infermiere e un volontario, è intervenuto per soccorrere l'anziana con problemi cardiaci. Durante le manovre di rianimazione, il figlio ha puntato la pistola alla nuca del medico. L'infermiere presente ha assistito alla scena senza poter reagire.

L'arrivo tempestivo dei carabinieri, con quattro pattuglie, ha evitato conseguenze tragiche. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo ha nascosto l'arma nei pantaloni. La paziente è stata poi trasportata all'ospedale Maria Vittoria da un secondo equipaggio del 118.

Il sindacato degli infermieri Nursind ha denunciato l'episodio, evidenziando la mancanza di sicurezza per il personale sanitario durante gli interventi di emergenza. Secondo Nursind, le normative sulla sicurezza continuano a essere disattese, esponendo i lavoratori a rischi inaccettabili.

