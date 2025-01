Paolo Bonolis chiude con Lucio Presta dopo 35 anni: le reazioni del manager

Paolo Bonolis ha annunciato la conclusione del suo rapporto professionale con l'agenzia di Lucio Presta, Arcobaleno Tre, dopo una collaborazione durata 35 anni. Il conduttore televisivo ha comunicato la sua decisione attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la 'Arcobaleno Tre'. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano".

Lucio Presta ha commentato la decisione di Bonolis con parole che sembrano riferirsi a Sonia Bruganelli, moglie del conduttore: "Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze".

Questa separazione segue altre recenti rotture professionali per Presta. Nel dicembre 2023, Amadeus ha interrotto la sua collaborazione con il manager, citando divergenze professionali legate alla gestione del Festival di Sanremo. Inoltre, si vocifera di possibili attriti tra Presta e altri volti noti della televisione italiana, come Barbara D'Urso.

La fine del sodalizio tra Bonolis e Presta rappresenta un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, considerando l'importanza della loro collaborazione nel corso degli anni. Resta da vedere come questa decisione influenzerà le future scelte professionali di Bonolis e l'assetto dell'agenzia Arcobaleno Tre.

