Cecilia Sala liberata: la giornalista italiana torna in patria

La giornalista italiana Cecilia Sala, 29 anni, è stata liberata dalle autorità iraniane ed è in viaggio verso l'Italia. Sala era stata arrestata a Teheran il 19 dicembre 2024 mentre svolgeva attività giornalistica con un visto regolare ed era stata detenuta in isolamento nel carcere di Evin.

Il suo arresto era avvenuto pochi giorni dopo la detenzione a Milano dell'uomo d'affari iraniano Mohammad Abedini, accusato dagli Stati Uniti di aver fornito componenti per droni utilizzati in un attacco del 2024 che ha causato la morte di tre militari americani in Giordania.

La liberazione di Sala è stata possibile grazie a un intenso lavoro diplomatico e di intelligence. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al suo rilascio, permettendole di riabbracciare familiari e colleghi. Meloni ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata.

L'aereo con a bordo Cecilia Sala è decollato da Teheran e l'arrivo è previsto all'aeroporto di Ciampino alle 15:30. A bordo del velivolo si trova anche il direttore dei servizi segreti esteri (Aise), Giovanni Caravelli.

La detenzione di Sala aveva suscitato preoccupazione a livello internazionale, con richieste di rilascio immediato da parte di organizzazioni per la libertà di stampa e governi occidentali. Il caso aveva sollevato interrogativi sulle motivazioni dell'arresto, considerando la tempistica vicina alla detenzione di Abedini in Italia.

Cecilia Sala è una giornalista nota per i suoi reportage da zone di conflitto e per il suo lavoro con testate come Il Foglio e la compagnia di podcast Chora Media. La sua liberazione rappresenta un significativo successo diplomatico per l'Italia e un sollievo per la comunità giornalistica internazionale.

