Elon Musk interessato al Liverpool? Le dichiarazioni del padre alimentano le speculazioni

Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo e noto per la sua influenza nei settori tecnologici con aziende come SpaceX e Tesla, potrebbe essere interessato a entrare nel mondo del calcio. Secondo diverse testate inglesi, l'imprenditore avrebbe mostrato un possibile interesse per l'acquisto del Liverpool, storico club della Premier League. La notizia ha rapidamente acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di calcio.

In Inghilterra, l’argomento è al centro dell'attenzione, anche se Sky Sports UK ha sottolineato che la proprietà attuale del club, il Fenway Sports Group, ha dichiarato che "il club non è in vendita". Tuttavia, una dichiarazione di Errol Musk, padre di Elon, ha alimentato ulteriori speculazioni. Durante un’intervista a Times Radio, Musk senior ha commentato in modo enigmatico: "Non posso parlare, alzerebbero il prezzo. Lo vorrebbe. Chiunque lo vorrebbe, anch’io. Ma ciò non significa che lo stia comprando".

Errol Musk ha poi aggiunto che la famiglia ha legami con la città di Liverpool: "Sua nonna è nata a Liverpool, abbiamo parenti lì e siamo stati fortunati a conoscere molti dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni membri della mia famiglia". Parole che, pur senza confermare nulla di concreto, hanno fatto sognare i tifosi, lasciando aperta la porta a ulteriori sviluppi.

