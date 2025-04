Elisa Isoardi derubata durante le riprese a Livorno: Hanno rotto il van e preso tutto

Elisa Isoardi è stata vittima di un furto mentre si trovava a Livorno per le riprese del programma Linea Verde. La conduttrice ha raccontato l’accaduto in un video pubblicato su Instagram da Monica Caradonna, spiegando che alcuni ladri sono riusciti a forzare il van di produzione, rubandole tutto, compreso il telefono. "Ringrazio davvero la polizia, perché sono stati molto efficienti", ha detto Isoardi, mostrando anche i documenti della denuncia.

Il furto è avvenuto mercoledì 23 aprile. Tra gli oggetti sottratti c’erano borsa, cellulare, portafogli e carte di credito. Nonostante il danno, la conduttrice ha mantenuto la calma: "Ora torno a Roma, per fortuna con me c’è mio nipote che mi accompagna. Erano le sue vacanze", ha raccontato sorridendo. Isoardi ha infine commentato: "C'è di peggio. L’unica cosa da fare in questi casi è non perdere la pazienza".

