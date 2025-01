Usa, due condannati a morte rifiutano la grazia di Biden

Due detenuti federali condannati a morte, Shannon Agofsky e Len Davis, hanno rifiutato la grazia concessa da Joe Biden, che avrebbe commutato la loro pena in ergastolo ostativo. Entrambi sono detenuti nel carcere di Terre Haute, Indiana, e hanno presentato un ricorso d'emergenza per bloccare l'atto di clemenza. I due sostengono che accettare la commutazione della pena ridurrebbe l'attenzione mediatica e legale sui loro casi, complicando ulteriormente i loro tentativi di dimostrare l'innocenza dichiarata.

Secondo NBC, Agofsky e Davis temono che la loro battaglia legale perda rilievo, poiché i casi legati alla pena di morte ricevono un’attenzione speciale nel sistema giudiziario americano. Tuttavia, gli esperti legali ritengono improbabile che il ricorso abbia successo. Il costituzionalista Dan Kobil, della Capital University Law School di Columbus, ha ricordato che una decisione della Corte Suprema del 1927 conferisce al presidente il potere di concedere clemenza senza il consenso dei condannati.

La grazia di Biden fa parte di un'iniziativa che ha coinvolto 37 detenuti federali condannati a morte, un gesto significativo nella lotta contro la pena capitale negli Stati Uniti.

Russia minaccia ritorsioni contro l'Ucraina per uso di missili Usa Atacms - La Russia ha annunciato rappresaglie contro l'Ucraina in risposta a un attacco effettuato con otto missili americani Atacms nella regione di Belgorod. Mosca considera l'impiego di tali armi, capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza, un'importante escalation.

Addio a Jimmy Carter, ex presidente Usa e simbolo di pace: Biden annuncia funerali di Stato - Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti, è morto il 29 dicembre 2024 all’età di 100 anni nella sua casa di Plains, Georgia. L'annuncio è stato dato dal figlio dell'ex presidente, che aveva recentemente vissuto i funerali della moglie Rosalynn, scomparsa nel novembre 2023.

Donald Trump nomina Tilman Fertitta nuovo ambasciatore Usa in Italia - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Tilman J. Fertitta come nuovo ambasciatore Usa in Italia. "Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia", ha dichiarato Trump su Truth Social. Il presidente ha sottolineato che Fertitta è un imprenditore di successo, fondatore di una delle più rilevanti compagnie nel settore immobiliare e intrattenimento, che impiega circa 50.