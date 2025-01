Elon Musk in cerca di castelli in Toscana: due dimore storiche sotto la sua attenzione

Elon Musk, il fondatore di Tesla e Starlink, sarebbe alla ricerca di una nuova residenza in Toscana, con l’intenzione di acquistare una proprietà imponente anche a scopo di rappresentanza. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Tirreno e rilanciate da fonti internazionali come The Times, il miliardario sta intensificando i suoi contatti con i proprietari di castelli toscani. Musk, già proprietario di X (ex Twitter), avrebbe visitato due storiche dimore toscane durante una recente vacanza a novembre: il castello di Bibbiano, situato nel comune di Buonconvento (Siena), e il castello di Montepò, nel comune di Scansano (Grosseto).

Durante il suo soggiorno, il miliardario avrebbe anche condiviso alcuni dei suoi progetti imprenditoriali per la regione, tra cui l’idea di coprire i tetti delle città con reti di pannelli fotovoltaici. Il castello di Montepò sembra aver particolarmente colpito Musk. Questa villa-fortezza, le cui origini risalgono al 1100, è stata ristrutturata dal celebre architetto militare senese Baldassarre Peruzzi nel Cinquecento. La tenuta, oggi di proprietà di Jacopo Biondi Santi, è un'azienda agricola e vitivinicola di 600 ettari, di cui 50 coltivati a vigneto, ed è stata acquistata all'inizio degli anni 2000. Nonostante i rumors, Jacopo Biondi Santi ha dichiarato di non aver venduto la proprietà a Musk.

Elon Musk cambia nome su X e adotta il meme Pepe the Frog come immagine profilo - Elon Musk ha inaugurato il nuovo anno con un cambiamento sul social X, precedentemente noto come Twitter. Il miliardario, proprietario anche di Tesla, ha modificato il suo nome utente in Kekius Maximus e sostituito la sua immagine profilo con il meme Pepe the Frog.

Donald Trump ribadisce: La Presidenza è mia, non di Elon Musk - A meno di un mese dal suo insediamento, Donald Trump riafferma la sua autonomia presidenziale, smentendo le voci di una presunta cessione di poteri a Elon Musk. Alcuni media americani avevano ipotizzato un'influenza significativa del magnate, CEO di X e Tesla, sulla nuova amministrazione, soprattutto dopo il suo ruolo cruciale nella campagna elettorale e la nomina a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE), incaricato di razionalizzare la spesa pubblica.

Elon Musk contro la legge anti-shutdown: opposizione all'accordo bipartisan sul bilancio federale - Elon Musk, imprenditore e figura influente del panorama politico americano, ha esortato i suoi 207 milioni di follower su X a opporsi all'accordo raggiunto tra repubblicani e democratici per evitare lo shutdown federale. Musk, scelto da Donald Trump per guidare il piano di riduzione di un terzo della spesa pubblica a partire dal 20 gennaio, ha definito la legge un "albero di Natale" per le numerose spese aggiuntive giudicate non necessarie.