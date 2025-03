CORSAIR Custom Lab approda in Europa,

CORSAIR è lieta di annunciare con orgoglio il lancio di CORSAIR Custom Lab per l’Europa, che consentirà ai giocatori europei di realizzare periferiche personalizzate che rispecchino davvero il loro stile unico. CORSAIR Custom Lab è un negozio all-in-one di accessori hardware appositamente progettati che permette ai giocatori di riversare la propria passione, personalità e individualità per la creazione di mouse, tastiere e mousepad, a cui si aggiungeranno presto altri prodotti.

“CORSAIR comprende gli elevati standard e le aspettative della nostra community: i nostri utenti meritano delle periferiche che offrano prestazioni di livello d’élite, che rispecchino allo stesso tempo il loro stile”, ha detto Tobias Brinkmann, vicepresidente e responsabile generale del dipartimento Periferiche gaming. “CORSAIR Custom Lab è la nostra soluzione per consentire ai gamer di sfoggiare il proprio stile unico senza rinunciare alle prestazioni. Ha già avuto un enorme successo in Nord America, quindi ora siamo entusiasti di mettere a disposizione dei nostri fan europei il nostro Lab”.

Grazie a CORSAIR Custom Lab, gli utenti ora possono personalizzare l’aspetto delle periferiche gaming ad alte prestazioni, per fornire alla propria postazione gaming un’estetica che li rappresenti davvero. Gli utenti potranno selezionare i colori preferiti o scegliere tra una collezione di design accattivanti, che spaziano dai classici motivi di gioco a eleganti elementi visivi futuristici.

Con oltre 70 premi complessivi vinti fino ad oggi, la tastiera gaming K65 PLUS Wireless e il mouse gaming M75 Wireless costituiscono una solida base di prestazioni per gli utenti che desiderano iniziare il loro percorso di personalizzazione. CORSAIR Custom Lab sarà disponibile in tutti gli store online CORSAIR dell’UE con i layout di tastiera NA, UK, DE e FR disponibili al momento del lancio.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La piattaforma CORSAIR Custom Lab è ora disponibile in tutti gli store online CORSAIR di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Italia, Spagna, Portogallo e Polonia. Tutti i prodotti CORSAIR Custom Lab sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR, disponibili in tutto il mondo. Le opzioni della linea Artist Series che attualmente sono disponibili sul webstore statunitense saranno disponibili per i clienti UE in un secondo momento.

Per i prezzi aggiornati, consulta lo store online di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.