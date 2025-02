CORSAIR lancia la scrivania Platform:4

CORSAIR è entusiasta di lanciare l’ultimo modello della gamma di scrivanie modulari: Platform:4. La scrivania è larga 120 cm e offre una spaziosa superficie di lavoro e di gioco in forma più compatta rispetto al modello precedente, Platform:6, che aveva un’ampiezza di 1,8 metri. Nonostante le dimensioni ridotte, mantiene lo stesso design modulare, la lavorazione di alta qualità, i materiali pregiati e varie funzioni utili. Grazie alle dimensioni compatte, è adattabile a numerosi spazi di lavoro e di gioco, mentre il suo design modulare permette di sfruttare tanto le funzionalità quanto gli spazi, a seconda delle esigenze.

Platform:4 preserva il design personalizzabile di Platform:6, con le guide in alluminio dotate di barra a T sotto e sopra la scrivania, progettate per il montaggio di accessori e periferiche nonché per l’ampliamento, oltre a una serie di aggiornamenti funzionali ai design più tradizionali. Ciascuna Platform:4 include un braccio porta-monitor singolo ottimizzato con un attacco VESA da 100 mm in grado di sostenere monitor ultrawide di grandi dimensioni fino a 12 chilogrammi. Il braccio porta-monitor è montato sul sistema principale di guide della scrivania, consentendo l’aggiunta di bracci porta-monitor aggiuntivi e di numerosissimi accessori compatibili, come ad esempio microfoni,luci e webcam. È inoltre dotata di alimentazione USB integratacon porte sia Type-A sia Type-C per semplificare la ricarica dei dispositivi. Cavi e alimentatori possono essere facilmente riposti dietro la scrivania grazie al supporto per la gestione dei cavi CORSAIR RapidRoute.

La possibilità di espansione è una caratteristica fondamentale della Platform:4, con accessori opzionali come ad esempio un sistema di pannelli forati montati sulla parte superiore (venduto separatamente), presto disponibile e che sarà compatibile con accessori per lo streaming come Multi-Mount e Key Lights di Elgato. Si possono utilizzare anche prolunghe laterali opzionali (vendute separatamente) per ampliare la superficie o aggiungere pannelli forati su ciascun lato. Le prolunghe aggiungono 30 cm di superficie su entrambi i lati, offrendo lo spazio ideale per esporre un PC. In alternativa, puoi scegliere di aggiungere un pannello forato su ogni lato, in modo da poter appendere delle cuffie o uno zaino.

Platform:4 è disponibile in due versioni: un modello ad altezza fissa da 76 cm e una versione ad altezza regolabile con doppio motore, Platform:4 Elevate, la cui altezza varia da 74 cm a 122 cm. La variante ad altezza fissa è disponibile completamente nera o con attacchi bianchi e superficie in legno di betulla. Elevate è disponibile in tre modelli di design: completamente nera con piano laminato, attacchi neri con piano in betulla e tinta noce scuro, oppure bianca con piano in betulla e tinta pino chiaro. Con Platform:4 Elevate puoi premere semplicemente un pulsante per regolare l’altezza tramite un controller condisplay LCD e decidere se sederti o rimanere in piedi approfittando di due preimpostazioni di memoria per selezionare le relative altezze. Inoltre, la rumorosità è così bassa che puoi regolare l’altezza anche durante una conference call e nessuno se ne accorgerà.

Disponibilità e prezzi

CORSAIR Platform:4 potrà essere acquistata sullo store online di CORSAIR e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR.

CORSAIR Platform:4 dispone di una garanzia di cinque anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati di Platform:4, consulta il sito web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

