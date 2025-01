Vi presentiamo Brick Like This!

Oggi il Gruppo LEGO e Asmodee annunciano il loro secondo gioco da tavolo realizzato in

collaborazione, Brick Like This!

Arriva LEGO Harry Potter Collection - Il gioco che ripercorre tutti e otto i film di Harry Potter è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Warner Bros. Games, TT Games e LEGO Group annunciano che LEGO Harry Potter Collection è ora disponibile in versione digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

LEGO e Asmodee annunciano una partnership - Costruire insieme giochi da tavolo: Il Gruppo LEGO e Asmodee annunciano una partnership volta alla creazione di giochi da tavolo LEGOOggi il Gruppo LEGO e Asmodee hanno annunciato di aver avviato una partnership pluriennale, unendo le loro forze per creare e distribuire nuove esperienze di gioco.

SET LEGO TRANSFORMERS BUMBLEBEE - Il Gruppo LEGO svela oggi l'ultima novità della sua celebre linea LEGOTRANSFORMERS: il set LEGO IconsTRANSFORMERS Bumblebee. Presentato in occasione del 40° anniversariodell’amato franchise, questo set è pronto ad affascinare i fan e invitare unnuovo pubblico a mettere in scena la battaglia tra il bene e il male.