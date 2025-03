LEGO E POKÉMON INSIEME

Oggi, il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato una nuova partnership pluriennale che, a partire dal 2026, porterà per la prima volta LEGO Pokémon ai fan.Fin dal debutto del franchise Pokémon, i fan hanno sognato di diventare Allenatori Pokémon. Ora potranno vivere questa esperienza in modo ancora più coinvolgente... un mattoncino alla volta. Questa nuova partnership permetterà di ricreare il mondo di Pokémon in modi completamente inediti, offrendo ai fan la possibilità di costruire i loro Pokémon preferiti con i mattoncini LEGO.Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato:"Siamo entusiasti di collaborare con un brand che ha una fanbase così profonda e appassionata come quella di Pokémon, per offrire ai nostri fan ciò che ci hanno sempre chiesto. Siamo convinti che, grazie alle infinite possibilità di gioco offerte dai mattoncini LEGO e alle avventure straordinarie dell’universo Pokémon, questa partnership creerà nuove ed emozionanti opportunità per Allenatori e costruttori".Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International, ha aggiunto: "Il Gruppo LEGO e Pokémon condividono valori fondamentali come immaginazione, creatività e divertimento, rendendo questa collaborazione perfetta per offrire esperienze uniche e coinvolgenti ai nostri fan. Lavorare con il team d’eccellenza del Gruppo LEGO e vedere la loro dedizione e passione per questo progetto ha portato a una collaborazione innovativa e rivoluzionaria, pronta a sorprendere ed entusiasmare i nostri fan. Non vediamo l’ora di scoprire la reazione dei fan LEGO e della community di Pokémon nel 2026."Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International vantano una lunga tradizione nel promuovere il gioco sociale, elemento centrale di questa partnership. Per la prima volta, il Gruppo LEGO darà vita ai Pokémon più amati in un modo completamente nuovo, creando esperienze di gioco capaci di affascinare sia i fan storici sia le nuove generazioni.I fan sono invitati a tenere i binocoli e il Pokédex pronti: il mondo di LEGO Pokémon arriverà nel 2026! Per restare aggiornati sulle novità in arrivo: www.LEGO.com/pokemon.

