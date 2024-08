Costruire insieme giochi da tavolo: Il Gruppo LEGO e Asmodee annunciano una partnership volta alla creazione di giochi da tavolo LEGO

Oggi il Gruppo LEGO e Asmodee hanno annunciato di aver avviato una partnership pluriennale, unendo le loro forze per creare e distribuire nuove esperienze di gioco. La partnership si occuperà di creare un'entusiasmante gamma di giochi da tavolo LEGO di alta qualità e per tutti i tipi di giocatori, inventando, così, nuovi modi di giocare all'interno dell'universo LEGO per le famiglie e i fan di tutto il mondo.

Dotted Games: Un nuovo studio dedicato alla partnershipDotted Games curerà e svilupperà tutti i giochi nell'ambito della partnership tra LEGO Group e Asmodee. Con un team di esperti al timone, la sua missione è quella di portare i migliori giochi da tavolo LEGO ai fan e alle famiglie, aprendo nuove strade di gioco grazie alla versatilità dei mattoncini LEGO. Il team di Dotted Games, con sede in Danimarca, porta con sé decenni di preziosa esperienza nel settore dei giochi da tavolo e vanta una notevole collezione di premi.

Jaume Fabregat, Board Games Lead, LEGO Publishing, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Asmodee: è stato un viaggio davvero stimolante. Combinando la vasta esperienza di Asmodee nel settore dei giochi da tavolo con il potenziale illimitato del sistema LEGO, stiamo dando vita a possibilità esponenziali di innovazione nel mondo del gioco. Questa partnership apre la strada a future collaborazioni che ridefiniranno l'esperienza LEGO nel panorama dei giochi da tavolo, offrendo ai fan occasioni di gioco uniche e distintive".

"Intraprendere questo grande viaggio con il Gruppo LEGO è entusiasmante, in quanto combina la creatività senza tempo con la passione e la competenza per i giochi da tavolo. Insieme, puntiamo a costruire esperienze indimenticabili che uniranno famiglie e amici in tutto il mondo, un mattoncino LEGO e un mazzo di carte alla volta", ha dichiarato Thomas Koegler, Asmodee Deputy COO.

Monkey Palace: Un primo appassionante gioco per dare il via alla partnership Annunciato all'inizio di quest'anno, Monkey Palace è una splendida dimostrazione di come l'integrazione dei mattoncini LEGO nei giochi da tavolo possa offrire un notevole valore ludico. Il gioco è stato creato dai game designer David Gordon e Tin Aung Myaing e offre divertimento in famiglia e a tutte le età. Si tratta di un gioco di strategia leggera a tema giungla, adatto a due o quattro giocatori, che incorpora elementi collaborativi e competitivi.

In questo gioco, i partecipanti sono invitati a competere l'uno contro l'altro mentre aiutano la scimmia a ricostruire il Monkey Palace. I giocatori devono costruire abilmente la loro strada verso l'alto, creando scalinate sempre più lunghe e alte per ottenere mattoncini e Punti Banana. Le vie per raggiungere la vittoria sono tante e i giocatori non ne avranno mai abbastanza!

Monkey Palace sarà disponibile per l'acquisto a livello mondiale dopo il suo debutto a Essen Spiel il 3 ottobre 2024.

Brick Like This!: Un party game LEGO di Dotted Games è già in lavorazione.Sulla scia di Monkey Palace, Dotted Games sta sviluppando Brick Like This!, un party game per famiglie in cui le parole chiave sono lavoro di squadra, comunicazione e costruzione con i mattoncini LEGO. Il gioco è per 2-8 giocatori dai 7 anni in su, con regole semplici che permettono davvero a tutti di partecipare.

Ulteriori informazioni in arrivoRestate sintonizzati per ulteriori annunci e giochi da tavolo del Gruppo LEGO in collaborazione con Asmodee.