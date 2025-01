RAZER RIDEFINISCE IL GAMING AL CES 2025

RAZER AETHER STANDING LIGHT BAR – IL FUTURO È LUMINOSO

Razer amplia la linea Aether Gamer Room con le innovative Razer Aether Standing Light Bar, che offrono un'illuminazione RGB immersiva per esperienze di gioco coinvolgenti. Dotate di illuminazione reversibile a doppia faccia, queste barre luminose possono essere orientate verso l'utente per un'illuminazione diretta o ruotate sulla base di supporto per proiettare l'ambiente circostante sulla parete, arricchendo così i setup PC.

Le caratteristiche principali delle Aether Standing Light Bar includono:

Flessibilità della doppia illuminazione : Offre opzioni di illuminazione frontale e retroproiettata per soddisfare le esigenze di illuminazione d’atmosfera o funzionale.

: Offre opzioni di illuminazione frontale e retroproiettata per soddisfare le esigenze di illuminazione d’atmosfera o funzionale. Razer Chroma RGB: Il fulcro delle Aether Standing Light Bar è Razer Chroma™ RGB, alimentato dai 30 LED presenti in ogni barra. Con una palette di oltre 16,8 milioni di colori e una vasta gamma di effetti di illuminazione, l’integrazione di Chroma RGB trasforma qualsiasi area di gioco in un ambiente dinamico e reattivo, migliorando l’atmosfera complessiva.

Il fulcro delle Aether Standing Light Bar è Razer Chroma™ RGB, alimentato dai 30 LED presenti in ogni barra. Con una palette di oltre 16,8 milioni di colori e una vasta gamma di effetti di illuminazione, l’integrazione di Chroma RGB trasforma qualsiasi area di gioco in un ambiente dinamico e reattivo, migliorando l’atmosfera complessiva. Compatibile con la Smart Home: Con il nuovo standard universale di connettività per la casa intelligente, le Aether Standing Light Bar sono progettate per integrarsi con tutti gli altri dispositivi e controller per la smart home compatibili con Matter. Gli utenti hanno anche la possibilità di regolare le impostazioni e creare routine automatizzate tramite l’app Razer Gamer Room, uno strumento intuitivo ma potente che unisce i dispositivi in un singolo ecosistema integrato, facilitando la creazione di un ambiente di gioco interconnesso.

Con il nuovo standard universale di connettività per la casa intelligente, le Aether Standing Light Bar sono progettate per integrarsi con tutti gli altri dispositivi e controller per la smart home compatibili con Matter. Gli utenti hanno anche la possibilità di regolare le impostazioni e creare routine automatizzate tramite l’app Razer Gamer Room, uno strumento intuitivo ma potente che unisce i dispositivi in un singolo ecosistema integrato, facilitando la creazione di un ambiente di gioco interconnesso. Configurazione semplificata: Alimentate da un unico cavo USB-C, consentono una configurazione plug-and-play semplice e senza complicazioni.

Razer Aether Standing Light Bar€119.99 Razer.com – pre-ordine

RAZER HANDHELD DOCK CHROMA – CONNETTIVITÀ POTENZIATA PER IL GAMING SU MOBILE

Razer ha svelato Razer Handheld Dock Chroma, che ridefinisce gli standard di connettività per i dispositivi gaming portatili e mobile. Questo dock compatto e versatile trasforma questi device in potenti console da gioco con una vasta gamma di opzioni di connettività. Grazie al design 6 in 1, espande ulteriormente le capacità del telefono o del tablet con una robusta connessione gigabit ethernet e una serie di porte aggiuntive.

Ecco le feature principali:

Connettività 6-in-1: dotato di porta Ethernet gigabit, connessioni USB multiple e uscita HDMI, consente un setup gaming completo.

dotato di porta Ethernet gigabit, connessioni USB multiple e uscita HDMI, consente un setup gaming completo. Passaggio di potenza a 100W: progettato per ricaricare rapidamente i dispositivi, tenendoli pronti all’azione in qualsiasi momento.

progettato per ricaricare rapidamente i dispositivi, tenendoli pronti all’azione in qualsiasi momento. Design portatile rugged: realizzato in alluminio resistente, il dock è pieghevole per un facile trasporto.

realizzato in alluminio resistente, il dock è pieghevole per un facile trasporto. Illuminazione Razer Chroma RGB: dispone di opzioni di illuminazione RGB personalizzabili per un tocco di classe in più.

Razer Handheld Dock Chroma€89.99

RAZER ISKUR V2 X – ERGONOMIA ESSENZIALE PROGETTATA PER L’ECCELLENZA

Sin dal suo debutto nel 2020, la sedia da gaming Razer Iskur ha ridefinito gli standard di comfort ergonomico per i giocatori. Da allora, Razer ha costantemente perfezionato le sue sedute, offrendo tre linee di prodotti d'eccellenza: Razer Iskur V2, Razer Enki e Razer Fujin. Ciascuna di queste sedie è progettata per rispondere alle diverse necessità dei gamer, garantendo un supporto ottimale durante le sessioni di gioco più intense.

Oggi Razer svela la nuova Razer Iskur V2 X, una sedia da gaming essenziale progettata per offrire le caratteristiche principali della pluripremiata Razer Iskur V2 a un prezzo accessibile. Con un arco lombare integrato e cuscini sagomati in schiuma ad alta densità, oltre a una reclinazione di 152 gradi, la Iskur V2 X migliora l’esperienza di seduta dei giocatori grazie a una sedia da gioco che include tutti gli elementi fondamentali.

Le feature principali della Iskur V2 X includono:

Ergonomia del core: Conserva il supporto lombare integrato e i cuscini in schiuma ad alta densità di Iskur V2, assicurando una postura ottimale e un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco. Il supporto lombare sostiene la parte bassa della schiena, favorendo una posizione di seduta più neutra e riducendo la tensione causata da sessioni di gioco prolungate. La base del sedile, ampliata fino a 545 mm, e i cuscini in schiuma ad alta densità permettono una migliore distribuzione della pressione e si adattano a diverse posizioni di seduta.

Conserva il supporto lombare integrato e i cuscini in schiuma ad alta densità di Iskur V2, assicurando una postura ottimale e un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco. Il supporto lombare sostiene la parte bassa della schiena, favorendo una posizione di seduta più neutra e riducendo la tensione causata da sessioni di gioco prolungate. La base del sedile, ampliata fino a 545 mm, e i cuscini in schiuma ad alta densità permettono una migliore distribuzione della pressione e si adattano a diverse posizioni di seduta. Design adattabile: Offre la reclinazione a 152 gradi che i giocatori hanno apprezzato con Iskur V2 e la linea Enki, insieme a braccioli regolabili in 2D che permettono di personalizzare il comfort e il supporto.

Offre la reclinazione a 152 gradi che i giocatori hanno apprezzato con Iskur V2 e la linea Enki, insieme a braccioli regolabili in 2D che permettono di personalizzare il comfort e il supporto. Materiali traspiranti: Imbottito con fibre multistrato per una maggiore traspirabilità e raffreddamento anche durante le lunghe ore di gioco.

Imbottito con fibre multistrato per una maggiore traspirabilità e raffreddamento anche durante le lunghe ore di gioco. Estetica elegante: Disponibile in un’elegante finitura nera che si integra con l’ambiente di qualsiasi giocatore, offrendo al contempo un comfort e un supporto superiori.

Razer Iskur V2 X€299.99

RAZER MONITOR STAND CHROMA – ELEVA. ORGANIZZA. ILLUMINA.

Il Razer Monitor Stand Chroma, misurando 50cm in lunghezza e 21cm in larghezza, offre la possibilità di elevare i monitor, contribuendo a preservare l’ordine nelle aree di lavoro. Questo supporto dal design ergonomico si adatta armoniosamente a qualunque setup gaming o contesto lavorativo, grazie all’illuminazione RGB Razer Chroma e alle indispensabili opzioni di connettività, il tutto in un design raffinato e compatto.

Le funzionalità principali includono:

Angoli di visione ergonomici: Progettato per ottimizzare la postura e alleviare la tensione cervicale, questo supporto per monitor solleva i display al livello degli occhi, garantendo una visualizzazione comoda e duratura durante le estese sessioni lavorative o di gaming.

Progettato per ottimizzare la postura e alleviare la tensione cervicale, questo supporto per monitor solleva i display al livello degli occhi, garantendo una visualizzazione comoda e duratura durante le estese sessioni lavorative o di gaming. Struttura solida: Il telaio in alluminio anodizzato, capace di sostenere fino a 20 kg, garantisce longevità e si presenta con un raffinato rivestimento nero opaco. I piedini in gomma antiscivolo assicurano stabilità su ogni superficie, mentre il pratico vano portaoggetti permette di mantenere in ordine e sempre accessibili gli strumenti indispensabili come laptop, smartphone e articoli di cancelleria, trasformando qualunque scrivania in un’area di lavoro organizzata ed ergonomica.

Il telaio in alluminio anodizzato, capace di sostenere fino a 20 kg, garantisce longevità e si presenta con un raffinato rivestimento nero opaco. I piedini in gomma antiscivolo assicurano stabilità su ogni superficie, mentre il pratico vano portaoggetti permette di mantenere in ordine e sempre accessibili gli strumenti indispensabili come laptop, smartphone e articoli di cancelleria, trasformando qualunque scrivania in un’area di lavoro organizzata ed ergonomica. Hub di connettività integrata: L’hub USB-C integrato a 4 porte migliora la funzionalità, centralizzando la connettività tramite un unico cavo USB-C. Questo hub permette di accedere agevolmente alle porte fondamentali, incluse: 2 USB 3.2 Type-A, 1 USB 3.2 Type-C e 1 HDMI 2.0 per connettere senza difficoltà una varietà di monitor, periferiche e altri dispositivi, offrendo un’esperienza fluida e ottimizzata che risponde alle necessità lavorative e di intrattenimento.

L’hub USB-C integrato a 4 porte migliora la funzionalità, centralizzando la connettività tramite un unico cavo USB-C. Questo hub permette di accedere agevolmente alle porte fondamentali, incluse: 2 USB 3.2 Type-A, 1 USB 3.2 Type-C e 1 HDMI 2.0 per connettere senza difficoltà una varietà di monitor, periferiche e altri dispositivi, offrendo un’esperienza fluida e ottimizzata che risponde alle necessità lavorative e di intrattenimento. Illuminazione Chroma RGB: Grazie all’illuminazione Chroma RGB, che supporta 16,8 milioni di colori e molteplici effetti, questo stand si armonizza perfettamente con altri dispositivi compatibili Chroma, creando un’estetica uniforme e accattivante. Il pulsante Chroma RGB programmabile aggiunge praticità, permettendo di scorrere tra i preset di illuminazione con un singolo tocco o di personalizzarlo per avviare rapidamente le applicazioni, silenziare l’audio o assegnare shortcut essenziali ai tasti.

Razer Monitor Stand Chroma€179.99

RAZER PC REMOTE PLAY – SPRIGIONARE IL GAMING AAA SU MOBILE

Razer presenta PC Remote Play, trasformando i dispositivi mobile in sistemi gaming di fascia alta. Sfruttando la potenza di Kishi Ultra, questa funzionalità permette ai gamer di giocare in streaming in piena risoluzione direttamente dal PC, ottimizzato con Razer Sensa™ HD Haptics sui dispositivi Android per un feedback tattile che migliora ogni momento di gioco.

Grazie alla perfetta integrazione con l’app Razer Nexus, priva di abbonamento, i giocatori possono scorrere e avviare tutti i giochi per PC direttamente dal loro dispositivo mobile, sperimentando la piena potenza del proprio setup e la versatilità del catalogo di titoli per PC ovunque vadano. Le funzionalità di Razer PC Remote Play includono:

Integrazione perfetta: Funziona con Razer Nexus per fornire un’interfaccia fluida con un facile accesso ai giochi installati.

Funziona con Razer Nexus per fornire un’interfaccia fluida con un facile accesso ai giochi installati. Full Fidelity Gameplay: Nessun compromesso sulla qualità video o sulla velocità di gioco.

Per ulteriori informazioni su Razer PC Remote Play, visitare il sito Razer.com. I partecipanti al CES 2025 potranno provarlo di persona al The Venetian, LVL2 - Bellini 2101 e 2102.

PROJECT ARIELLE – LA PRIMA SEDIA GAMING IN MESH AL MONDO CON RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

Project Arielle, il debutto rivoluzionario di Razer, ridefinisce il concetto di comfort con la prima sedia da gaming in mesh al mondo dotata di un sistema integrato di riscaldamento e raffreddamento. Basata sulla pluripremiata Razer Fujin Pro, questa concept chair incorpora un innovativo sistema di ventole senza pale, progettato per offrire un comfort ottimale in ogni condizione, consentendo ai giocatori di rimanere sempre concentrati sull’azione senza compromessi.

Le feature principali includono:

Sistema integrato di ventole ‘bladeless’: basato sull’eccezionale traspirabilità della sedia da gaming Razer Fujin Pro, garantisce un’efficiente potenza di uscita. Questo innovativo sistema offre un flusso d’aria fluido e continuo su tutto il corpo, mantenendo al contempo i livelli di rumore al minimo, per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco.

basato sull’eccezionale traspirabilità della sedia da gaming Razer Fujin Pro, garantisce un’efficiente potenza di uscita. Questo innovativo sistema offre un flusso d’aria fluido e continuo su tutto il corpo, mantenendo al contempo i livelli di rumore al minimo, per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco. Raffreddamento ‘On-Demand’: Con tre velocità regolabili della ventola per un raffreddamento personalizzato, il flusso d’aria di Project Arielle migliora la dissipazione del calore e può ridurre la temperatura percepita da 2°C a 5°C in ambienti secchi, perfetto per chi vive in climi più caldi.

Con tre velocità regolabili della ventola per un raffreddamento personalizzato, il flusso d’aria di Project Arielle migliora la dissipazione del calore e può ridurre la temperatura percepita da 2°C a 5°C in ambienti secchi, perfetto per chi vive in climi più caldi. Riscaldamento ‘On-Demand’: Inoltre, Project Arielle è dotata di un avanzato sistema di riscaldamento integrato con riscaldatori PTC ad alta efficienza energetica che erogano fino a 30°C di aria calda, consentendo ai gamer di godersi una seduta riscaldata anche nell’inverno più freddo.

Inoltre, Project Arielle è dotata di un avanzato sistema di riscaldamento integrato con riscaldatori PTC ad alta efficienza energetica che erogano fino a 30°C di aria calda, consentendo ai gamer di godersi una seduta riscaldata anche nell’inverno più freddo. Pannello di controllo touch: Comandi facilmente accessibili per regolare al volo le impostazioni della temperatura, con un sistema di connessione a sgancio rapido per proteggere il cavo di alimentazione da urti e strappi improvvisi.

I partecipanti al CES 2025 potranno provare Project Arielle di persona al The Venetian, LVL2 - Bellini 2101 e 2102.

PROJECT AVA – L’ALLENATORE DI ESPORT BASATO SU AI

Razer ha svelato Project Ava, un concept innovativo che si propone come il copilota di gioco definitivo basato sull’intelligenza artificiale. Questo sistema all’avanguardia promette di fornire informazioni in tempo reale, paragonabili a quelle degli allenatori di esport, oltre a ottimizzazioni hardware personalizzate per garantire prestazioni sempre al top.

Le funzionalità principali includono:

Top coaching in tempo reale – è possibile dominare il metagioco in qualsiasi partita competitiva grazie a insight professionali in tempo reale, basati sui dati dei migliori allenatori e pro player del Team Razer. Inoltre, il sistema offre la possibilità di analizzare e rivedere le proprie prestazioni attraverso un riepilogo post-partita personalizzato, che evidenzia le azioni chiave e le aree di miglioramento.

– è possibile dominare il metagioco in qualsiasi partita competitiva grazie a insight professionali in tempo reale, basati sui dati dei migliori allenatori e pro player del Team Razer. Inoltre, il sistema offre la possibilità di analizzare e rivedere le proprie prestazioni attraverso un riepilogo post-partita personalizzato, che evidenzia le azioni chiave e le aree di miglioramento. Guida di gioco basata su AI onnisciente – Supera gli enigmi più complessi, sconfiggi i boss più temibili e completa le missioni più impegnative con l’aiuto dell’AI, che attinge alla saggezza e alle conoscenze della community. Grazie a questo supporto, potrai rimanere completamente immerso nella sfida senza mai dover interrompere l’azione.

– Supera gli enigmi più complessi, sconfiggi i boss più temibili e completa le missioni più impegnative con l’aiuto dell’AI, che attinge alla saggezza e alle conoscenze della community. Grazie a questo supporto, potrai rimanere completamente immerso nella sfida senza mai dover interrompere l’azione. Ottimizzazione dei setup con un unico clic – Con l’analisi e la messa a punto del PC da parte di Ava, basate sulle specifiche del sistema e sulle impostazioni di gioco desiderate, è possibile ottenere il massimo delle prestazioni. Aumenta i fotogrammi, riduci i tempi di caricamento e ottimizza la grafica, il tutto con un solo clic. Inoltre, Ava controlla gli ultimi aggiornamenti di hardware, software e firmware, assicurando che il tuo sistema sia sempre pronto per affrontare qualsiasi sfida di gioco.

– Con l’analisi e la messa a punto del PC da parte di Ava, basate sulle specifiche del sistema e sulle impostazioni di gioco desiderate, è possibile ottenere il massimo delle prestazioni. Aumenta i fotogrammi, riduci i tempi di caricamento e ottimizza la grafica, il tutto con un solo clic. Inoltre, Ava controlla gli ultimi aggiornamenti di hardware, software e firmware, assicurando che il tuo sistema sia sempre pronto per affrontare qualsiasi sfida di gioco. Interfaccia AI versatile – Ottieni il supporto degli esperti di Ava nel modo più intuitivo per te. Puoi richiamare Ava durante una breve pausa, ascoltarla nelle cuffie mentre sei impegnato nell’azione o comunicare tramite chatbox. Qualunque sia la tua preferenza, Ava è sempre pronta ad aiutarti a vincere.

RAZER IMMERSIVE ECOSYSTEM: IL FUTURO DEL GAMING IMMERSIVO

Razer ha sempre aperto la strada al gaming immersivo con Razer Chroma RGB, Razer Sensa HD Haptics e THX® Spatial Audio. Al CES 2025, l’azienda ha svelato i piani per far sì che questi tre pilastri portino il concetto di coinvolgimento nel gioco a un livello completamente nuovo.

L’ultima generazione di Razer Chroma RGB trasporta i giocatori in una dimensione innovativa, portando l’illuminazione interattiva da una configurazione desktop 2D a uno spazio 3D, in tutta la stanza. In combinazione con Razer Sensa HD Haptics e THX Spatial Audio, creano l’ecosistema più avanzato che avvolge l’utente da ogni direzione. Immaginate una scena con i colori dell’ambiente proiettati ovunque, percepite il rombo di un terremoto sulle mani e sulla schiena e ascoltate le conversazioni dei PNG provenienti da ogni angolo mentre esplorate un mondo aperto. I giocatori potranno vivere l’esperienza attraverso vista, suono e tatto, raggiungendo un livello di immersione interattiva senza precedenti.

Le feature principali del Razer Immersive Ecosystem includono:

Razer Chroma RGB di prossima generazione : Esperienza di gioco migliorata grazie alla vista. La nuova generazione di Razer Chroma RGB estende l’illuminazione interattiva da uno spazio 2D a uno 3D, creando un’avventura visiva coinvolgente con il giocatore al centro. Razer Sensa HD Haptics: L’aptica HD multidirezionale con controllo dedicato su più attuatori e dispositivi offre sensazioni tattili complesse e incredibilmente realistiche.



THX Spatial Audio: Trasforma l’audio tradizionale in paesaggi sonori 3D migliorati, offrendo ai giocatori l’accesso all’immersione del suono surround per il gioco.

In collaborazione con Funcom, chi è presente al CES 2025 potrà sperimentare l’intero Razer Immersive Ecosystem attraverso un esclusivo hands-on del prossimo gioco Dune Awakening.

Per maggiori informazioni sul Razer Immersive Ecosystem, visitare Razer.com. I partecipanti al CES 2025 potranno vivere di persona la Immersive Razer Experience al The Venetian, LVL2 - Bellini 2101 e 2102.

RAZER USB 4 DOCK - IL FUTURO DELLA CONNETTIVITÀ PER GAMING E PRODUTTIVITÀRealizzato per la produttività e il gioco, questo dock a doppio schermo inaugura l’era dell’USB 4.Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, consolida la propria posizione nel mercato degli accessori per PC con il lancio del rivoluzionario Razer USB 4 Dock.

RAZER VIPER V3 PRO SENTINELS EDITION: UN TRIBUTO ALL’ECCELLENZA NEGLI ESPORT - Il nuovo mouse combina prestazioni d’élite con un design iconico, celebrando la tradizione vincente dei Sentinels con una tecnologia avanzata e una splendida finitura rossa metallizzata per un vantaggio competitivo definitivoRazer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition.

RAZER BARRACUDA X CHROMA - Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, amplia la linea di cuffie gaming multipiattaforma Barracuda con l’annuncio delle Razer Barracuda X Chroma. Arricchite con la vibrante tecnologia Razer Chroma RGB, rispondono alle richieste della community di gamer in cerca di maggiore immersione nel proprio setup.