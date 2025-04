RAZER PC REMOTE PLAY LANCIATO UFFICIALMENTE

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer PC Remote Play, la piattaforma definitiva per lo streaming di giochi per PC direttamente su dispositivi mobile. Razer PC Remote Play sblocca tutto il potenziale del tuo sistema gaming, trasmettendo in streaming i tuoi titoli preferiti per PC sul tuo smartphone, tablet o device portatile Windows con una chiarezza visiva e una reattività senza pari. Sfruttando il frame rate e la risoluzione completi del dispositivo mobile, potrai godere di una grafica impeccabile senza bande nere.

Presentata al CES 2025, la versione beta di Razer PC Remote Play ha riscosso grande entusiasmo da parte degli utenti. Il lancio ufficiale porta con sé un’interfaccia ridisegnata su Razer Cortex PC, insieme al supporto per tutti i controller compatibili con i sistemi operativi iOS o Android, il supporto per il codec video AV1 per una migliore qualità e una latenza ridotta, e aggiornamenti software che migliorano l’esperienza di gioco per un gaming su PC senza interruzioni, anche in movimento. I gamer possono ora aspettarsi un gameplay ultra-fluido e ad alta fedeltà su smartphone e tablet, ovunque e in qualsiasi momento.

Le caratteristiche principali includono:

Ampia compatibilità con i controller: Pieno supporto per Razer Kishi e per tutti i controller compatibili con iOS e Android, per un’esperienza mobile senza compromessi di classe console con la potenza del PC gaming.

Ora si possono sbloccare più stili di gioco su iPad, grazie alla piena compatibilità con tastiera, mouse e trackpad

Tutti i giochi per PC in Razer Nexus: È possibile sfogliare, configurare e lanciare giochi per PC direttamente dal proprio dispositivo mobile. Con una sola app, si possono lanciare istantaneamente i giochi per PC, personalizzare i controlli, registrare e condividere il gameplay e mantenere aggiornato il controller.

Ottimizzazione automatica che sfrutta appieno il potente display del dispositivo: Godersi immagini incredibilmente nitide e fluide sul proprio dispositivo non è mai stato più semplice. Razer PC Remote Play ottimizza automaticamente la risoluzione massima e la frequenza di aggiornamento del dispositivo, senza vincolare il gameplay a rapporti di aspetto fissi.

Gioco immersivo con Razer Sensa HD Haptics: Si possono provare sensazioni tattili realistiche che si sincronizzano con le azioni di gioco, dagli spari esplosivi al rombo dei motori dei veicoli, abbinando i controller Razer Kishi Ultra ai dispositivi Android.

La configurazione su mobile è semplice e veloce con pochi semplici passaggi:

Installa Razer Nexus e Razer PC Remote Play sul tuo dispositivo mobile.

Abilita Remote Play in Razer Cortex sul PC.

Loggati con il tuo Razer ID. Il PC e il dispositivo mobile si accoppieranno automaticamente.

Collega il tuo Razer Kishi o altri controller compatibili con iOS o Android per giocare a titoli che supportano l’uso di un controller.

Fai lo streaming dell’intera library di giochi PC direttamente sul dispositivo mobile.

Razer PC Remote Play supporta attualmente:

Steam, Epic Games, PC Game Pass, e altri

iOS 18 e Android 14+

Windows 10 e 11

DISPONIBILITÀ

Razer PC Remote Play è disponibile su App Store e Google Play.