AMD Ryzen AI PRO arriva sui PC Dell

Il portafoglio completo di notebook, desktop e workstation Dell con tecnologia AMD soddisfa le esigenze delle aziende moderne

AMD) ha annunciato oggi, in una conferenza stampa in vista del CES 2025, che i processori AMD Ryzen AI PRO alimenteranno i nuovi dispositivi Dell Pro. Questi nuovi PC saranno i primi dispositivi commerciali Dell dotati di processori AMD Ryzen AI PRO, segnando una pietra miliare significativa nella collaborazione strategica tra AMD e Dell.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con Dell sulla prossima generazione di PC commerciali basati sui processori AMD Ryzen AI PRO", ha affermato Jack Huynh, SVP e GM del gruppo di elaborazione e grafica di AMD. "Le CPU Ryzen AI PRO sono progettate per gestire i flussi di lavoro di oggi e le richieste di intelligenza artificiale di domani e, se combinate con la potenza di un PC Dell, creano la combinazione perfetta per l'azienda."

“I PC AI rappresentano la prossima frontiera dell’informatica, trasformando il modo in cui lavoriamo, creiamo e ci connettiamo”, ha affermato Sam Burd, presidente del Client Solutions Group, Dell Technologies. "Questo progresso dipende dall'innovazione all'avanguardia del silicio, motivo per cui abbiamo lavorato per integrare i processori AMD Ryzen AI PRO nel nostro nuovo portafoglio Dell Pro."

I PC di terza generazione basati sul processore AMD Ryzen AI PRO hanno fornito maggiore efficienza, privacy, personalizzazione e connettività. La generazione più recente di processori Ryzen AI PRO è stata progettata specificamente per trasformare la produttività aziendale con le funzionalità Copilot+, tra cui sottotitoli in tempo reale e traduzione linguistica nelle teleconferenze e generatori avanzati di immagini AI. I processori AMD Ryzen AI PRO Series offrono elaborazione AI all'avanguardia e prestazioni senza compromessi per i carichi di lavoro quotidiani. Dotati delle tecnologie AMD PRO, i processori AMD Ryzen AI PRO Series offrono funzionalità di sicurezza e gestibilità di livello mondiale progettate per semplificare le operazioni IT e garantire un ROI eccezionale per le aziende.

Il nuovo portafoglio Dell Pro include notebook e desktop basati sulle opzioni del processore AMD Ryzen AI PRO. Questi PC basati su Ryzen AI PRO sfruttano la capacità combinata di CPU, GPU e NPU integrate nel processore per offrire una durata eccezionale della batteria, una potente intelligenza artificiale sul dispositivo, esperienze Copilot+ e produttività affidabile: in ufficio, a casa o ovunque in fra.

AMD e Dell collaborano da anni per promuovere l'innovazione in tutta l'azienda. I processori AMD Threadripper PRO hanno potenziato workstation ad alte prestazioni, consentendo a progettisti, ingegneri e creatori di velocizzare i flussi di lavoro e accelerare le attività impegnative. Inoltre, le CPU AMD EPYC hanno alimentato i server Dell PowerEdge per più generazioni, gestendo carichi di lavoro dalle tradizionali applicazioni per data center alle attività avanzate di intelligenza artificiale.

