AMD RDNA 4 per Radeon RX 9000 Series

AMD presenta l’architettura AMD RDNA 4 di nuova generazione e le nuove schede grafiche AMD Radeon™ RX 9000 Series

Oggi, 28 gennaio 2025, AMD (NASDAQ: AMD) presenta l’attesissima architettura grafica AMD RDNA 4 e le schede grafiche AMD Radeon™ RX 9070 XT e RX 9070 della serie Radeon™ RX 9000. Progettate per offrire esperienze di gioco di livello avanzato e potenziate dall’intelligenza artificiale, queste nuove schede grafiche sono dotate di 16 GB di memoria e di numerosi altri miglioramenti, tra cui acceleratori di raytracing rinnovati e potenti acceleratori AI, assicurando prestazioni ultraveloci ed esperienze di gioco rivoluzionarie.“Siamo orgogliosi di presentare la serie AMD Radeon RX 9000 che assicura un significativo salto in avanti nelle prestazioni grafiche grazie all’architettura AMD RDNA 4 di nuova generazione”, ha dichiarato David McAfee, CVP and GM, Ryzen CPU e Radeon Graphics di AMD. “Queste GPU sono progettate per soddisfare le esigenze dei giochi odierni offrendo una game experience di qualità ai giocatori di tutto il mondo, e sono pronte a supportare le innovazioni future.

Grazie alla potenza degli acceleratori AI e Raytracing avanzati, non ci limitiamo a ottimizzare i frame rate, ma miglioriamo radicalmente l’esperienza di gioco. Le incredibili prestazioni, le funzionalità AI e il supporto dei display next-gen a prezzi competitivi fanno sì che la serie Radeon RX 9000 offra un ottimo rapporto qualità/prezzo per i gamer che desiderano aggiornare i propri device”.La serie RX 9000, basata sulla nuova architettura AMD RDNA™ 4, offre a giocatori e creator un’efficace combinazione di prestazioni, grafica e prezzo. Queste schede grafiche avanzate ridefiniscono il concetto di gioco ad alta risoluzione ed elevata velocità grazie alla tecnologia raytracing di terza generazione che consente di ottenere luci, ombre e riflessi realistici per esperienze coinvolgenti, che integrano anche una suite di funzionalità AMD per massimizzare l’utilizzo dell’hardware.

Oltre ai giochi, le GPU della serie RX 9000 sfruttano i nuovi acceleratori AI di seconda generazione con un throughput INT8 fino a 8 volte per acceleratore AI (per matrici sparse) al fine di migliorare le applicazioni creative ed eseguire efficacemente app di AI generativa (rispetto a RDNA 3). Le GPU della serie RX 9000 integrano anche i nuovi AMD Radiance Display™ Engine ed Enhanced Media Engine per un ampio supporto alla visualizzazione e una qualità elevata sia nella registrazione che nello streaming.Caratteristiche tecniche della serie AMD Radeon RX 9000

Prezzi e disponibilità

Le schede grafiche AMD Radeon RX 9000 Series saranno disponibili presso i principali partner commerciali, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston, a partire dal 6 marzo 2025. La AMD Radeon RX 9070 XT ha un prezzo di vendita consigliato di $599 USD, mentre la AMD Radeon RX 9070 a $549 USD.

