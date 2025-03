GIGABYTE lancia le schede grafiche AMD Radeon RX serie 9000

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, azienda leader nella produzione di hardware gaming di alta gamma, annuncia oggi il lancio delle schede grafiche GIGABYTE Radeon RX 9000 Series, basate sulle unità di calcolo AMD RDNA™ 4 potenziate per il ray tracing, garantendo un'esperienza immersiva su tutte le principali risoluzioni di gioco. Per soddisfare le esigenze dei gamer in termini di velocità, prestazioni e qualità visiva, GIGABYTE presenta tre modelli:

AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G

Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G

Radeon RX 9070 GAMING OC 16G

Queste schede offrono soluzioni di raffreddamento ottimizzate per rispondere alle diverse necessità dei videogiocatori.

Sistema di raffreddamento WINDFORCE migliorato

GIGABYTE ha perfezionato il sistema di raffreddamento WINDFORCE, ottimizzando il bilanciamento tra prestazioni e efficienza termica. Il nuovo design Hawk Fan riduce la turbolenza e il rumore, aumentando la pressione dell'aria del 53,6% e il volume d'aria del 12,5%, senza compromettere l'acustica. Inoltre, la pasta termica di grado server garantisce un raffreddamento ottimale per componenti critici come VRAM e MOSFET, mantenendo una perfetta aderenza anche su superfici irregolari e resistendo a eventuali deformazioni dovute al trasporto o all'uso prolungato.

AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G: il top di gamma per i gamer hardcore

La AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G è la scheda grafica di punta di GIGABYTE con raffreddamento ad aria, progettata per i giocatori più esigenti. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE, arricchito dal nuovo Hawk Fan, heat pipes multiple e Screen Cooling, garantisce prestazioni termiche eccellenti anche nelle sessioni di gioco più intense.

L'estetica di nuova generazione della serie AORUS incarna velocità e potenza, offrendo un impatto visivo senza precedenti. L'illuminazione RGB Halo, con pattern dinamici e design a vortice, crea un gioco di luci e movimenti che trasforma il PC in un vero spettacolo visivo. Il design del frontale combina texture stratificate con finiture contrastanti per un mix perfetto tra resistenza ed eleganza.

La scheda vanta un rivestimento PCB di grado aerospaziale, un Dual BIOS con modalità Silenziosa e componenti ULTRA DURABLE. Grazie all'avanzata gestione dell'energia, le temperature dei componenti risultano più basse, con una riduzione del rumore e delle interferenze di segnale.

GAMING OC Series: prestazioni e affidabilità senza compromessi

Le schede grafiche Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G e Radeon RX 9070 GAMING OC 16G mantengono la leggendaria affidabilità e le prestazioni eccezionali della serie GAMING. Il sistema di illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco unico al setup di ogni giocatore, mentre il design pulito e moderno introduce un'innovativa sliding side plate, permettendo agli utenti di personalizzare facilmente la propria configurazione.

Struttura rinforzata e supporto VGA integrato

Per garantire una maggiore resistenza strutturale, le schede GIGABYTE Radeon RX 9000 Series sono dotate di una piastra metallica posteriore rinforzata con bordo piegato, fissata saldamente alla staffa I/O. Inoltre, il modello AORUS ELITE include nella confezione un pratico supporto VGA, progettato per prevenire l'eventuale cedimento della scheda. Il supporto è regolabile in diverse posizioni per un'installazione discreta ed elegante, migliorando l'estetica complessiva del sistema.

Tecnologie AMD di ultima generazione

Le schede GIGABYTE Radeon RX 9000 Series offrono un'esperienza di gioco senza precedenti, sfruttando le più avanzate tecnologie AMD:

AMD FidelityFX Super Resolution 4

AMD HYPR-RX

AMD Fluid Motion Frames 2

AMD Radeon™ Anti-Lag

AMD Radeon™ Boost

Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, queste tecnologie migliorano la qualità visiva e la fluidità del gameplay, immergendo i giocatori in un'esperienza straordinaria e garantendo anni di divertimento ad alte prestazioni.