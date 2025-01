Disoccupazione in calo a novembre, ma aumenta per i giovani: i dati Istat

Nel mese di novembre, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,7%, segnando un leggero calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tuttavia, il tasso di disoccupazione giovanile ha visto un incremento, salendo al 19,2%, con un aumento di 1,4 punti percentuali. A riportare i dati è l'Istat, che ha evidenziato anche un calo nel numero di persone in cerca di lavoro: -1,6%, pari a 24mila unità in meno, soprattutto tra le donne e i lavoratori tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, il numero di disoccupati è aumentato nelle altre fasce di età, con un lieve incremento anche tra gli uomini.

Il tasso di inattività, che misura la parte della popolazione che non cerca attivamente lavoro, è salito al 33,7%, con un aumento di 0,1 punti rispetto al mese precedente. Sul fronte occupazionale, il numero di occupati è calato leggermente a novembre, con una perdita di 13mila posti di lavoro, raggiungendo un totale di 24 milioni 65mila occupati. La diminuzione ha riguardato principalmente i dipendenti a termine, il cui numero è sceso a 2 milioni 652mila. In compenso, i dipendenti permanenti sono aumentati a 16 milioni 264mila, mentre il numero degli autonomi è rimasto stabile a 5 milioni 149mila.

Rispetto allo stesso mese del 2023, l'occupazione è aumentata di 328mila unità, grazie soprattutto all'incremento dei dipendenti permanenti (+500mila) e degli autonomi (+108mila). Al contrario, i dipendenti a termine sono diminuiti di 280mila. Il tasso di occupazione è rimasto stabile al 62,4%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7%.

Per quanto riguarda l'inflazione, a dicembre le stime preliminari segnalano una stabilità al +1,3%. Nel complesso, l'inflazione media del 2024 si attesterà all'1,0%, in netto calo rispetto al +5,7% del 2023. Questo rallentamento è principalmente dovuto alla discesa dei prezzi dei beni energetici, che hanno registrato una diminuzione del 10,1%. Anche i prezzi alimentari hanno visto una crescita più contenuta, passando dal +9,8% al +2,3%, pur rimanendo al di sopra della media dell'inflazione. L'inflazione di fondo si è fermata a +2,0%, rispetto al +5,1% del 2023. Il carrello della spesa ha visto una frenata, con un rallentamento della crescita dei prezzi dei beni alimentari e dei prodotti per la casa e la persona. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto, invece, hanno visto un aumento del ritmo di crescita, passando dal +1,6% al +1,8%.

