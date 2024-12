Istat: aumento di 517mila occupati nel terzo trimestre 2024, disoccupazione in calo

L'Istat ha diffuso i dati sull'occupazione relativi al terzo trimestre 2024, evidenziando un incremento di 517mila occupati rispetto allo stesso periodo del 2023 (+2,2%). Rispetto al trimestre precedente, si registra un aumento di 117mila unità (+0,5%), trainato dalla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+111mila, +0,7%) e degli indipendenti (+43mila, +0,8%), che compensano il calo dei dipendenti a termine (-37mila, -1,3%).

L'input di lavoro, misurato in ore lavorate, cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,5% su base annua, superando l'andamento del Pil, che è rimasto stazionario su base trimestrale e aumentato dello 0,4% su base annua. Il numero di disoccupati cala significativamente (-149mila, -8,7% in tre mesi), mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+88mila, +0,7%).

Il tasso di occupazione raggiunge il 62,4% (+0,2 punti), il tasso di disoccupazione scende al 6,1% (-0,6 punti), e il tasso di inattività sale al 33,4% (+0,2 punti). I dati provvisori di ottobre indicano ulteriori miglioramenti, con un aumento degli occupati (+47mila, +0,2%) e una riduzione del tasso di disoccupazione (-0,2 punti).

Su base annua, l'occupazione cresce sia per i dipendenti a tempo indeterminato (+3,6%) sia per gli indipendenti (+2,6%), mentre i dipendenti a termine diminuiscono (-5,9%). I disoccupati calano di 418mila unità (-22,7%) in un anno, con un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+100mila, +0,8%).

L'Inps ha integrato questi dati con il report sull'Osservatorio relativo ai lavoratori dipendenti e indipendenti, segnalando che nel 2023 il numero complessivo di lavoratori in Italia ha raggiunto 26,6 milioni, con una crescita dell'1,2% rispetto al 2022 e del 4,2% rispetto al 2019. La distribuzione territoriale evidenzia il maggior numero di lavoratori nel Nord Ovest (29,2%) e nel Nord Est (22,7%), seguiti dal Centro (21,2%), dal Sud (18,5%) e dalle Isole (8,4%).

Questi dati confermano un mercato del lavoro in espansione, con un incremento della stabilità occupazionale e opportunità professionali su tutto il territorio nazionale.

