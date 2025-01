Grande Fratello: televoto annullato per provvedimento disciplinare, annunciata la decisione

Il Grande Fratello ha annunciato l'annullamento del televoto in corso attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui social. Durante la prossima puntata del reality show, in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5, sarà rivelato un provvedimento disciplinare che potrebbe cambiare il destino dei concorrenti in nomination.

I quattro partecipanti inizialmente soggetti al televoto erano Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Uno di loro avrebbe dovuto abbandonare definitivamente la Casa, ma l'annullamento del televoto e l'imminente provvedimento disciplinare hanno messo in pausa ogni decisione.

Numerosi utenti sui social hanno ipotizzato che il provvedimento possa riguardare una squalifica, con particolare attenzione rivolta a Helena Prestes. La modella brasiliana è stata al centro di accese discussioni negli ultimi giorni, tra cui uno scontro con Jessica Morlacchi durante il quale avrebbe minacciato l'ex cantante con un bollitore pieno d'acqua bollente.

Nel frattempo, un altro annuncio ha catturato l'attenzione del pubblico: Pamela Petrarolo, volto noto di "Non è la Rai", tornerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. La produzione ha comunicato la decisione agli inquilini, segnando il ritorno di Pamela dopo aver abbandonato il reality il 30 dicembre per motivi personali legati a una notizia ricevuta dalla famiglia.

